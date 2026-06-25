A David lo mataron a golpes, pero el crimen no se investiga como un asesinato: las claves del homicidio que ha conmocionado a Zarandona

La muerte de David, el hombre de 40 años de Zarandona que falleció en el hospital horas después de ser encontrado en un parque de la localidad casi sin sentido y ensangrentado, se investiga como un homicidio y no como un asesinato, confirman fuentes policiales. Mientras siguen las pesquisas del Grupo de Homicidios, los rumores, la rabia y la indignación se mezclan entre los residentes en una pedanía que llora a su 'Duque', como llamaban a este vecino.

No es lo mismo un asesinato que un homicidio. La diferencia está en el Código Penal y en los años a pasar entre rejas. Ambos (asesinato y homicidio) implican matar a alguien, arrebatarle la vida. Sin embargo, hacerlo sin alevosía o ensañamiento se incluiría en el tipo homicidio. Por ejemplo, puede ser consecuencia de una pelea (como en el caso del crimen de Halloween o como creen los investigadores que pudo pasar en Zarandona) o cuando se produce un homicidio por imprudencia o una negligencia médica.

En el caso del asesinato, se trataría de un homicidio agravado por circunstancias, por ejemplo alevosía (esto es, traición o sorpresa), ensañamiento (aumentar el sufrimiento de la víctima) o cuando se procede a matar por obtener a cambio una recompensa, esto es, por dinero. Según detallaron fuentes próximas a la investigación, el caso de David "no se investiga como asesinato porque, en las riñas de este tipo, se presupone que no existe, en un principio, intención de matar".

Con el Código Penal en la mano, el asesinato tiene más años de cárcel que el homicidio: de hecho, un asesino puede ser condenado, en España, a pasar medio siglo entre rejas, incluso a prisión permanente revisable, si se dan las condiciones para aplicar la máxima pena. En la Región hay un caso: el de Pedro, alias 'El Margarito, que se convertía en 2024 en el primer condenado a prisión permanente revisable en la Región.

"Se buscaba a alguien joven"

No obstante, la investigación continúa abierta. La Policía Nacional ha detenido ya a Artur, a un joven de 18 años recién cumplidos, y no descarta que puedan producirse más arrestos relacionados con la muerte del vecino, de 40 años.

Al arrestado, ucraniano nacido en el año 2008, se le investiga por un delito de homicidio por imprudencia, corroboran fuentes cercanas a la investigación. El chico fue capturado este miércoles por la mañana, permanece en los calabozos de la Comisaría de Ceballos y será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia como muy tarde el sábado. "Desde el principio se barajaba que había sido alguien joven", precisan fuentes cercanas a una investigación que no ha terminado todavía.

Mientras, los rumores están a la orden del día. "Dicen que le pegaron unos 'menas'", empieza a oírse por la población. Fuentes policiales piden a los vecinos que no alimenten ese tipo de rumores y solicitan que confíen en los Cuerpos de Seguridad y en sus indagaciones.

"Vuela alto, David"

Mientras, el pasado martes, multitud de vecinos de Zarandona dieron el último adiós a David, primero con una misa en la iglesia y posteriormente con un emotivo acto "en el que hemos acompañado a la familia con una ofrenda de flores y velas", explicaron residentes en la pedanía. "Vuela alto, David", desean, en la página de Facebook en la que comparten hechos de importancia para la población.

La Opinión

"David murió en un hospital y despertó en el cielo", cantaba una mujer, enlutada y emocionada, delante del altar en honor al finado. "Allí no existe enfermedad ni tratamiento, allí solo hay felicidad y el gozo eterno", continuaba su canto la vecina, arropada por una gran cantidad de residentes en la pedanía que quisieron dar sus condolencias a la familia de su vecino.