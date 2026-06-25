Conmoción entre los venezolanos residentes en Murcia por el terremoto: "Ha sido terrible, hay mucho dolor e incertidumbre"

«Está todo colapsado». Así resume Freddy Pernalete, venezolano, vecino del barrio del Carmen, en Murcia, y antiguo funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, sus sensaciones mientras sigue, desde la Región, las noticias que llegan, con cuentagotas, sobre los devastadores y letales seísmos que azotaron su tierra natal.

Decenas de personas han muerto y otros centenares han sufrido heridas en Venezuela debido a dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el centro del país en la tarde del miércoles. El estado de La Guaira fue el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Por diferencia de horarios, mi mamá, mis tías, empezaron a pasar la información cuando acá era de madrugada, allí eran las seis de la tarde», explica a La Opinión Pernalete, que apunta que «gracias a Dios, en la zona donde yo vivo, donde vive mi familia, no hay edificios altos: son casas, tipo chalé, son bajos».

De los terremotos, «me enteré por redes sociales, porque medios de comunicación como tal no están dando la información», lamenta el hombre, que pone el acento en que «hay gente desaparecida». En su hogar, «me dijo mi mamá que se fue la luz y empezó a fallar la telefonía: si ya todo a veces está colapsado, ahora con esto... es peor»

El vecino carmelitano comenta que su familia «vive cerca del epicentro, pero, gracias a Dios, no se sintió tan fuerte como tal. En mi familia, gracias a Dios, están todos bien, a cuatro horas, viven a cuatro horas de donde pasó esto».

"Orar por las familias"

Pernalete atiende a este periódico cuando en Venezuela «son las cinco de la mañana». Mientras mira por Internet novedades sobre lo ocurrido, aboga por «orar por las familias» que han perdido a un ser querido.

Por su parte, Escarlet Piñero, que representa en la Región al movimiento Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado en 2012, apunta, al poco de conocer lo sucedido, que «ha sido terrible».«Todavía estamos intentando asimilar todo lo ocurrido y el impacto que ha tenido en tantas familias», recalca Piñero, que subraya que «es un momento de mucho dolor, preocupación e incertidumbre para todos los venezolanos».

Por otro lado, casi medio millar de murcianos (474 específicamente) residen en Venezuela, según las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). No ha trascendido, de momento, si alguno de ellos está cerca de la zona cero del sismo. De acuerdo con los datos facilitados por Exteriores, la colonia española en Venezuela asciende a un total de 154.767 residentes.