Cárcel para el joven detenido por el violento robo al periodista Mariano Molina en el centro de Murcia

El detenido acusado de ser uno de los dos individuos que asaltaron al periodista Mariano Molina en pleno centro de Murcia el pasado martes por la tarde y le robaron una cadena de oro que portaba al cuello ya dormirá este jueves en la cárcel, confirman fuentes judiciales.

El sospechoso, de 24 años, es enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, al apreciar la autoridad judicial de guardia del Tribunal de Instancia de Murcia, titular de la plaza número 6, que podía existir riesgo de fuga (se trata de un joven de origen argelino sin arraigo) y reiteración delictiva. Tal y como comunicó la Policía Nacional, "no se descarta su participación en hechos similares que están siendo investigados".

El arresto se produjo este miércoles, cuando los agentes que iban en un ‘zeta’ (un vehículo patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano) vieron, por la zona de las tascas de Murcia, a un joven que coincidía con la descripción dada por víctima y testigos. Le dieron el alto y procedieron a su arresto. Tras dormir en los calabozos, este mismo jueves por la mañana lo llevaron a la Ciudad de la Justicia de Murcia.

La Opinión

También pasaron a disposición judicial este jueves las dos mujeres que fueron arrestadas, después del suceso, por, presuntamente, ayudar a los varones en el asalto. Estas dos féminas quedaron en libertad, manifiestan fuentes judiciales.

Gracias a la coordinación entre todos los miembros de la Policía Nacional en Murcia, "los 'zetas' ya sabían que Policía Judicial estaba buscando a estos delincuentes", precisan fuentes policiales, que apostillan que este chico sería el autor material del asalto, con el método del tirón, sufrido por el veterano periodista el pasado martes por la tarde, detrás del Banco de España.

La víctima, un varón octogenario, iba por la calle cuando sufrió un asalto por parte de un desconocido, el cual le arrebató la cadena de oro (con varias medallas colgadas) que llevaba al cuello. El ladrón huyó en un vehículo de movilidad personal, un patinete, acompañado de otro individuo. Que es el que falta por localizar y arrestar.

"Lo arrastraron unos metros y le hicieron magulladuras en la cara, en los brazos y en las piernas”, relataron a este diario testigos presenciales del asalto. Afortunadamente, Molina estaba consciente y no parecía tener lesiones de gravedad, a priori. Algunos de los presentes se pararon, lo asistieron y avisaron a Emergencias, para que la ayuda sanitaria se pusiesen en marcha con la mayor celeridad posible. Al lugar se movilizó una ambulancia no asistencial (ANA), que trasladó al herido al Morales Meseguer, donde se le sometió a un examen médico en profundidad.