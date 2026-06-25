Accidente
Un camión en llamas corta durante horas la A-33 a su paso por Jumilla
El conductor, un hombre de 34 años, fue trasladado al hospital de Yecla con quemaduras en una mano y en la espalda
El incendio de un camión en la autovía A-33, a la altura de la pedanía jumillana de El Carche, obligó anoche a cortar la circulación en dirección Valencia durante varias horas. El conductor del vehículo, un hombre de 34 años, resultó herido con quemaduras y tuvo que ser trasladado al hospital Virgen del Castillo de Yecla.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió desde las 22.36 horas hasta 22 llamadas alertando del fuego. Una de ellas advertía de que el conductor presentaba quemaduras en una mano y en la espalda.
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Los bomberos lograron sofocar las llamas, mientras los sanitarios atendieron al herido antes de su evacuación al centro hospitalario.
Los trabajos se prolongaron durante toda la noche, ya que fue necesario retirar la carga del camión, que obstaculizaba la circulación en la autovía. Los efectivos del CEIS y el servicio de mantenimiento de carreteras finalizaron la intervención sobre las 4.25 horas.
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