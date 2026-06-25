Cae un taller de El Raal acusado de vender coches con el kilometraje trucado

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres acusados de un delito continuado de estafa por presuntamente manipular el kilometraje de vehículos para venderlos después por un precio superior al real desde un taller situado en la pedanía murciana de El Raal.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en septiembre del pasado año en dependencias policiales. El denunciante explicó que, tras comprar un coche y someterlo a una revisión oficial, se comprobó que el odómetro había sido manipulado y que el vehículo reflejaba 150.000 kilómetros menos de los que realmente tenía.

A partir de esa denuncia, los agentes centraron sus pesquisas en un taller de El Raal, donde supuestamente se adquirían vehículos de menos de cuatro años de antigüedad y con un elevado kilometraje. Posteriormente, los odómetros eran alterados para reducir de forma significativa los kilómetros registrados y vender los coches por una cantidad superior a su valor real.

Durante la investigación, la Policía Nacional ha localizado a los propietarios de 24 vehículos adquiridos a través de este taller, que ya han sido informados de las medidas legales que pueden adoptar.

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La operación ha concluido recientemente con la detención de los tres presuntos responsables del establecimiento y punto de venta de los vehículos manipulados. Los arrestados han sido puestos a disposición judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.