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Hasta 150 efectivos con tres helicópteros trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Abanilla

El fuego se ha originado en zona de monte de La Umbría, cerca de Macisvenda

Vista aérea del incendio en la sierra de Abanilla

Vista aérea del incendio en la sierra de Abanilla / 112

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Alba Marqués

Alba Marqués

Hasta 150 efectivos del Plan Infomur , con tres helicópteros, trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este miércoles en La Umbría, cerca de Macisvenda, en el término municipal de Abanilla.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido el aviso de una de las garitas de vigilancia del Plan Infomur a las 13:10 horas y posteriormente ha comenzado a recibir llamadas informando de la columna de humo.

Al lugar se han movilizado dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con brigadas forestales helitransportadas y un helicóptero del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

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Además, trabajan en la extinción del fuego Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, seis brigadas forestales terrestres y agentes mediambientales.

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