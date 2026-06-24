Un incendio en una nave industrial de Yecla deja un herido y moviliza a un helicóptero

Una gran columna de humo ha alertado este miércoles de un incendio declarado en una nave del polígono industrial Las Teresas, en el municipio de Yecla.

El fuego ha provocado numerosas llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia, que ha recibido los primeros avisos a las 14:55 horas. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia pertenecientes a los parques de Yecla y Jumilla.

La magnitud de las llamas ha obligado también a movilizar un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias para apoyar las labores de extinción desde el aire.

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Los efectivos continúan trabajando en la zona para controlar y sofocar el incendio. Como consecuencia del suceso, una persona ha resultado herida leve y ha sido trasladada al Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha originado el fuego.