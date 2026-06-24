La familia de la víctima del crimen de Halloween intentará convencer al TSJ de Murcia para que anule la sentencia y se repita el juicio

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia celebrará este jueves, el día después de San Juan, la vista en la cual parte de la familia de Gaspar, el hombre que murió tras recibir una cuchillada en el corazón en un bar de la población murciana de Santa Cruz en Halloween de hace tres años, tratará de convencer a este órgano para que se repita el juicio contra Pedro A. B., el vecino de La Arboleja que clavó ese navajazo mortal a la víctima.

Manuel Martínez, abogado que defiende los intereses de la madre y las hermanas de Gaspar, pide, en su recurso, que se revoque la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y que se celebre otro juicio con otro jurado popular, dado que hubo, considera, "una serie de infracciones procesales". En el caso de que desestime el convocar a otro tribunal popular, el letrado reclama que se califiquen los hechos como asesinato, no como homicidio.

Por su parte, la Fiscalía solicita, en un escrito de 141 folios, que lo sucedido se califique como asesinato y no se opone a la petición de los parientes de Gaspar de que se anulen el veredicto y la condena y se celebre otro juicio con otro jurado.

Y es que la vista, fijada para las diez de la mañana en el Palacio de Justicia, servirá para poner sobre la mesa no solo el recurso de la acusación particular, sino también el del Ministerio Público. Cabe recordar que el jurado popular consideró que Pedro A. B. no era un asesino, sino un homicida. Su condena, por tanto, fue más reducida que lo que pedía la familia: 8 años de cárcel.

Aunque en este caso no hubo nunca duda sobre la autoría (el procesado admitió desde un principio que él había sido el autor de la muerte de Gaspar), sí la hubo sobre las circunstancias. No es lo mismo un asesinato que un homicidio. La diferencia está en el Código Penal y en los años que el condenado ha de pasar entre rejas.

Pedro A. B., autor del crimen de Halloween, en el juicio. / Juan Carlos Caval

Por otro lado, el día de San Fermín hay fijada otra vista: aquella en la que se decidirá si Pedro A. B. puede salir en libertad, si es que se le computa el tiempo que lleva en la cárcel, en régimen de prisión provisional. Está entre rejas desde que fue detenido, en su casa de La Arboleja, horas después de un crimen que él nunca negó haber cometido.

«Soy antiviolencia total», dijo en una de las sesiones del juicio. Esta vista, para ver si sale de la cárcel, se celebrará el 7 de julio en la Audiencia Provincial de Murcia, el mismo tribunal que sentenció a esta persona.

Una pelea mortal en el bar

Fue una sola cuchillada letal en el interior de un bar de la población de Santa Cruz que se llama Mamy Blue. Ahí se conocieron (y estuvieron bebiendo alcohol en cantidades ingentes) Pedro A. B., su amigo Francisco y Gaspar, el hombre que acabaría muerto.

En un momento dado de la noche, Francisco y Gaspar empezaron a discutir, la pelea fue subiendo de tono y, aunque en principio la cosa no iba con él, Pedro intervino, sacó un cuchillo que portaba encima y se lo clavó a la víctima en el corazón. Tras hacerlo, se fue del bar. La Policía Local de Murcia lo arrestó en su domicilio esa misma noche.