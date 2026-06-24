Esclarecen una docena de delitos contra el patrimonio en Cabo de Palos y El Algar

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha esclarecido una docena de delitos contra el patrimonio cometidos en Cabo de Palos y El Algar, en el litoral del municipio de Cartagena, en el marco de la operación ‘Chichar’. La investigación se ha saldado con una persona detenida y otra investigada como presuntas autoras de delitos de sustracción de vehículo, robo con fuerza, hurto, robo en interior de vehículo y estafa.

La operación arrancó después de que los agentes detectaran un incremento de delitos contra el patrimonio en El Algar y Cabo de Palos, una situación que había generado cierta alarma social entre los vecinos. A partir de ese momento, efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana iniciaron una investigación para tratar de identificar a los responsables y frenar nuevos hechos similares.

Los primeros avances llegaron por dos vías. Por un lado, los agentes realizaron inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas para determinar el modo de actuación y la identidad de las personas implicadas. De forma paralela, se desplegaron dispositivos orientados a prevenir la comisión de más delitos de este tipo.

En uno de esos controles preventivos, la Guardia Civil detectó el repostaje de una furgoneta que había sido sustraída en Pilar de la Horadada, en la provincia de Alicante. El seguimiento del vehículo llevó a los investigadores hasta un garaje comunitario de Cabo de Palos, donde posteriormente comprobaron que el ahora detenido también había sustraído presuntamente una motocicleta.

La investigación permitió situar el foco sobre un principal sospechoso, que, según la Guardia Civil, contaba con la colaboración de otra persona para llevar a cabo la actividad delictiva. Los agentes comprobaron que el detenido tenía una gran movilidad por distintos núcleos de población del Mar Menor y que actuaba de forma compulsiva. En una misma noche, llegó presuntamente a cometer hasta cinco robos con fuerza en el interior de vehículos en El Algar.

El método empleado consistía en romper alguna de las lunas de los vehículos para acceder al interior y apoderarse de cualquier objeto que pudiera ser vendido en el mercado negro. Según la investigación, el sospechoso recibía el apoyo de otras personas, entre ellas el investigado, que colaboraban en los robos o le daban refugio.

A medida que avanzaban las pesquisas, la Guardia Civil fue estrechando el cerco sobre el principal sospechoso, al que describe como una persona escurridiza debido a su dilatado historial delictivo. Sobre él pesaba además una orden judicial de búsqueda y detención por otras causas.

Entre los últimos hechos que se le atribuyen figura la sustracción de la recaudación diaria de una estación de servicio del municipio de Cartagena, presuntamente junto a otra persona. Según la investigación, mientras uno distraía al empleado, el otro se apoderó de todo el efectivo de la caja registradora.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención del principal sospechoso y con la investigación de su presunto colaborador.

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Durante la operación ‘Chichar’, los agentes han recuperado una furgoneta y una motocicleta, que ya han sido devueltas a sus propietarios. También se han intervenido otros efectos sustraídos en los hechos esclarecidos, entre ellos efectivo y décimos de lotería. En el momento de la detención, los guardias civiles se incautaron además de 3.000 euros falsificados que el detenido llevaba en su poder.