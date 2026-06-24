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Accidente

Un conductor queda atrapado tras caer su camión desde un puente en Sangonera la Verde

El vehículo, de unos 3.500 kilos, cayó al cauce seco del río Guadalentín.

Camión de bomberos del CEIS

Camión de bomberos del CEIS / CEIS MURCIA

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E.P.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia trabajan en las labores de excarcelación de un hombre que ha quedado atrapado en el interior de un camión tras sufrir una caída desde un puente en la pedanía de Sangonera la Verde.

El vehículo se precipitó hacia el cauce del río Guadalentín, que transcurre seco, según han informaron fuentes del SEIS.

El varón afectado es el conductor del camión, un vehículo con un peso aproximado de 3.500 kilos.

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Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos vehículos de intervención de los bomberos de Murcia con un contingente de nueve efectivos, así como una ambulancia con personal sanitario.

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