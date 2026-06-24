Accidente
Un conductor queda atrapado tras caer su camión desde un puente en Sangonera la Verde
El vehículo, de unos 3.500 kilos, cayó al cauce seco del río Guadalentín.
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
E.P.
Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia trabajan en las labores de excarcelación de un hombre que ha quedado atrapado en el interior de un camión tras sufrir una caída desde un puente en la pedanía de Sangonera la Verde.
El vehículo se precipitó hacia el cauce del río Guadalentín, que transcurre seco, según han informaron fuentes del SEIS.
El varón afectado es el conductor del camión, un vehículo con un peso aproximado de 3.500 kilos.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos vehículos de intervención de los bomberos de Murcia con un contingente de nueve efectivos, así como una ambulancia con personal sanitario.
- Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
- La joven violada por dos hombres en el descampado de Águilas: 'Uno me sujetó y el otro llegó por detrás, me quedé paralizada
- Dónde celebrar la Noche de San Juan en la Región de Murcia: hogueras, conciertos y rituales junto al mar
- Asaltan y lesionan al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro en el centro de Murcia
- Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
- Momentos de tensión en Alcantarilla por un incendio junto al colegio Samaniego y varias viviendas
- El 1 de julio cortarán el agua a más de cien vecinos de Villas Caravaning en Cartagena
- Esto cuesta tu paso por un hospital de la Región: un día de ingreso equivale a una noche en el Hyatt de La Manga