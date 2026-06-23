La novia del joven tiroteado hasta la muerte en el Monte Calvario de Cartagena: "Alfonso le debía dinero a Severiano por droga y no le pagaba"

Carmen, novia de Severiano, el joven tiroteado hasta la muerte en el Monte Calvario de Cartagena, fue la primera en comparecer como testigo en el juicio que comenzó en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 11 años después del homicidio. La mujer confirmó que Alfonso, el presunto homicida, "le debía dinero a Severiano por droga" y que le constaba que ese día habían quedado.

Se sientan en el banquillo Alfonso L.M., que presuntamente disparó el arma hasta media docena de veces, y su prima, Josefa M.L., que será juzgada como encubridora. Esta familiar lo ayudó, presuntamente, a ocultarse, después del crimen, primero en el Villas Caravaning y luego en dos hoteles de La Manga. Ellos aseguran que son inocentes. Este martes hablaron sus abogados, los procesados tomarán la palabra el 1 de julio.

La compañera sentimental de Seve contó que pasó "toda la noche preocupada" porque él "no aparecía, y no era normal en él que no me dijera nada". A la mañana siguiente, tras llamar a la madre y a la tía de su pareja, "con las mismas, me fui a la casa de Alfonso, pero no me abrió la puerta. Entonces me fui a la casa de la suegra" del sospechoso.

La acusada de encubrimiento Josefa (i) y el presunto autor material del crimen, Alfonso (d), en el banquillo en los juzgados de Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

"Ella me abrió la puerta y me dijo, con una cara muy extraña, que no lo habían visto a ninguno de los dos. Me fui a Lo Campano y la gente estaba ya murmurando que en el Calvario había dos cadáveres, que eran Alfonso y Severiano", rememoró Carmen. Solamente había un cuerpo al final: el de Seve. De Alfonso, ni rastro.

"Las últimas veces que se veían ya discutían porque Alfonso no le pagaba su deuda" de droga, insistió la testigo, a la que a la magistrada presidenta, Mª Ángeles Galmes, aconsejó que se relajase, dado que "el abogado (del acusado) no tiene nada contra usted".

"Yo lo vi con El Patata"

La segunda persona en testificar fue Mónica, tía materna de Seve, que afirmó que aquel día de octubre "vi pasar con el coche a mi sobrino por la plaza, pero ya no lo vi más". "Yo lo vi con El Patata", aseguró, en referencia a otro vecino que acompañaría al finado el último día de su vida.

Horas después, Carmen "me mandó un mensaje diciéndome que no aparecía", prosiguió Mónica. "Llevé a mi hijo al colegio, que tenía un crío pequeño; mi marido, más tarde, subió al Monte Calvario, que mi casa daba al monte", por si veía alguna cosa, rememoró.

El abogado Ángel Cegarra (i) y su cliente, Alfonso, acusado de apretar el gatillo en el crimen del Calvario de Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

"Nos fuimos a buscarlo por ahí, no lo encontrábamos; estábamos llamando al móvil, a donde vivían ellos, a la otra casa de Santa Lucía... si es que no había más opciones donde buscar", comentó esta familiar, que apostilló que vio a Carmen "tranquila" pese a no tener noticias de Severiano.

A Alfonso "lo conocía de ir mucho con él (con Seve), del barrio", manifestó Mónica, que admitió que tenía conocimiento de que ambos trapicheaban con estupefacientes y negó haber amenazado a algún familiar del acusado: "Yo estaba más pendiente de mi sobrino".

"Me acercó a Los Mateos"

El tercer testigo, un residente de Lo Campano llamado Juan José, explicó que él tenía "amistad" tanto con Seve como con Alfonso. Ese día de octubre de 2015, "a Severiano lo vi pasar dos o tres veces con el coche y le dije que me llevase a Los Mateos". A las ocho y media de la tarde, Seve dejó a este hombre en Los Mateos, en casa de un amigo suyo. "Severiano me dijo que se iba a acercar a donde sus abuelos", recordó, "se despidió de mí, me dijo 'ten cuidaíco' y se fue". A la pregunta de cómo era Severiano, Juan José contestó que "buena gente, no era mal chaval".

El testigo subrayó que no recuerda si al día siguiente, cuando se descubrió el cadáver, vio a Alfonso. "Me levantó mi madre de la cama, no se me olvida. Y había un coche de la secreta en mi puerta y me llevaron para Comisaría".

En otoño del año 2015, un joven de 27 años, Severiano, natural de La Unión y vecino del barrio de Lo Campano de Cartagena, fue acribillado a tiros en el camino de subida al Monte Calvario de la ciudad portuaria. Eran las nueve menos cuarto de la mañana cuando los trabajadores de una empresa de mantenimiento de antenas descubrieron el cadáver. Ahora un jurado popular decidirá el destino de los dos acusados del crimen.