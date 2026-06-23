Heridos siete jornaleros al estrellarse con su furgoneta y caer por un desnivel en Jumilla cuando volvían de trabajar

Siete jornaleros, con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años, resultaron heridos este martes por la tarde al volcar la furgoneta en la que volvían de trabajar. El accidente de tráfico se produjo entre la localidad murciana de Jumilla y la albaceteña de Hellín. Seis de los pasajeros del vehículo siniestrado acabaron en el hospital, aunque con lesiones leves.

Ocurría minutos antes de las cinco de la tarde, a la altura del kilómetro 4 de la carretera RM-428, cuando, por razones que se investigan, una furgoneta, ocupada por siete personas, se salió de la carretera y cayó por un desnivel, tal y como informan desde la Guardia Civil de Tráfico.

Cuatro llamadas alertaron al 112 del vuelco de una furgoneta a la altura de un puente existente en la citada vía. Los testigos indicaban, además, que una de las personas ocupantes había quedado atrapada en el interior del vehículo. "Tardó un poco más en salir del vehículo, pero finalmente salió él solo", apuntaron las mismas fuentes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como efectivos de la Policía Local de Jumilla, Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras. Además, a la zona acudieron cuatro ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, dos de ellas con personal sanitario, detallaron desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

A su llegada, los bomberos no tuvieron, finalmente, que rescatar a ningún atrapado, aunque, ya que estaban, colaboraron con los servicios sanitarios en la atención a los afectados y realizaron labores de prevención y limpieza en la zona del accidente, apuntaron desde el 112.

Por su parte, el personal sanitario atendió a seis personas heridas, con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años, que fueron trasladadas a los hospitales Virgen del Castillo de Yecla y Lorenzo Guirao de Cieza para recibir asistencia sanitaria. Todos los heridos estaban conscientes y, a priori, no presentaban lesiones de gravedad.

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El séptimo jornalero, el que no precisó de traslado a un hospital, se quedó con los agentes del Instituto Armado especializados en Tráfico, para tratar de esclarecer qué pasó en el accidente. Finalizada la atención a los heridos, en el lugar permanecieron efectivos de Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras, especificó el 112.