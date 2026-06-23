El juicio por el crimen del Calvario de Cartagena empieza 11 años después del homicidio del joven Seve: "Alfonso se puso nervioso y lo mató a tiros"

"Se puso nervioso y lo mató a tiros", tiene claro la Fiscalía y así lo expresó la letrada de la Administración de Justicia, Francisca Sánchez Soto, cuando comenzó a leer el escrito. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, fue escenario este martes del inicio del conocido como crimen del Calvario, el que segó la vida a un joven de 27 años, Severiano, alias Seve, hace 11 años en la ciudad portuaria. Su cuerpo fue hallado, acribillado a tiros, en el camino de subida al Monte Calvario de la ciudad.

Los acusados son Alfonso L.M., que presuntamente disparó el arma, y su prima, Josefa M.L., que será juzgada como encubridora. Esta familiar lo ayudó, presuntamente, a ocultarse, después del crimen, primero en el Villas Caravaning y luego en dos hoteles de La Manga. Ellos, no obstante, aseguran que son inocentes. Este martes hablaron sus abogados, ellos tomarán la palabra el 1 de julio.

Eran las nueve menos cuarto de la mañana cuando los trabajadores de una empresa de mantenimiento de antenas descubrieron el cadáver de la víctima, que "está muerta y no está aquí para relatar lo sucedido", destacó la fiscal, Catalina Amador, al dirigirse a los miembros del jurado, que fueron elegidos el lunes. "Todas las pruebas apuntas a la misma dirección: yo les voy a probar que Alfonso quería acabar con su vida, que le disparó hasta en seis ocasiones, y que Josefa ayudó a su primo", manifestó la representante del Ministerio Público.

Policías y empleados de la funeraria, el día de 2015 que se halló el cuerpo del joven en el cerro. / FELIPE GARCIA PAGAN

"La Justicia es difícil de hacer: se parte de una inocencia y se llega a una culpabilidad. Tengan paciencia, no se dejen influir por terceras personas y opiniones diversas", recalcó Amador, que animó a los miembros del jurado a emplear "el sentido común" y les recordó que "la víctima no es objeto de este juicio".

A continuación tomó la palabra Evaristo Llanos, abogado de Ana María, la madre del fallecido, la cual "lo primero que me pidió hace 10 años es que solo quería saber la verdad". "Ella no sacaría nada con que se condenara a una persona que no fuera el homicida de su hijo", aseveró el penalista, que admitió que no hay testigos directos del homicidio, pero sí indicios. Aconsejó a los jurados "que tomen apuntes". "Imagínese que están en el colegio", les recomendó, a fin de "facilitarles su veredicto".

"Yo no creo en la Ley del Jurado"

La defensa de Alfonso L. M., de la que se ocupa el abogado Ángel Cegarra, sostiene que el procesado y la víctima mantenían una relación de amistad y que su cliente. "se esconde porque le dicen que la familia del muerto lo estaba buscando, porque le dijeron que había sido él". "Yo no creo en la Ley del Jurado", confesó Cegarra, al comienzo de su intervención ,"es una responsabilidad que no debería caer sobre ustedes". "En el procedimiento del jurado, ahora que estamos en el Mundial, es como empezar el partido perdiendo 3-0, y veremos si remonto", afirmó el letrado.

"Que una persona haya cometido un delito no significa que haya cometido otro", sostiene el defensor del presunto homicida

El defensor apeló al principio de presunción de inocencia y al de in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado) y subrayó que su cliente se entregó en Comisaría. "No hay pruebas directas, no hay un arma, no está acreditado nada, está construido a partir de referencias", remarcó Cegarra, que censuró que no se investigó a ninguna otra persona más que a Alfonso, el cual "se ha movido en un ámbito delincuencial durante mucho tiempo". No obstante, "que una persona haya cometido un delito no significa que haya cometido otro", sentenció.

Adelantó a los miembros del tribunal popular que, a lo largo del juicio, verán fotos del cadáver y escucharán cosas horrorosas. "Quien ha hecho esto es un salvaje. Vale Acredítenme que ha sido don Alfonso", les espetó.

Por su parte, Felipe Rodríguez de Castro, defensor de la supuesta encubridora, enfatizó que ella "nunca tuvo conocimiento real de que su primo hubiera cometido un homicidio y nunca tuvo la intención de sustraer a nadie de la acción de la Justicia: lo que la movió fue el miedo generado por los rumores que ya había en el pueblo, en el barrio, de que su primo había matado. No tenía ningún plan premeditado, actuó únicamente con la intención de ayudar a proteger a un familiar".

Sobre las manifestaciones de Josefa ante los investigadores, "en dependencias policiales se sintió presionada y acosada: al final ella decidió decir lo que se decía, para que la dejaran libre", comentó este letrado.

El asunto tiene similitudes con otro homicidio que también se juzgó recientemente en Cartagena: el crimen de Javier R. H., alias El Bolas, el hombre cuyo cadáver descuartizado fue encontrado en el interior del maletero de su coche en San Javier. Ese crimen no está resuelto, puesto que el único encausado, Jesús Ángel M. J., alias Chulín, quedó exonerado por el veredicto del jurado popular, que consideró que no había pruebas de que matase y desmembrase a la víctima.