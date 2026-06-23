La joven violada por dos hombres en el descampado de Águilas: "Uno me sujetó y el otro llegó por detrás, me quedé paralizada"

La joven que fue violada, cuando era menor de edad, por dos hombres en un descampado de Águilas dijo, en su declaración, que se quedó "paralizada" y que tuvo la sensación, durante las agresiones sexuales, de que había "unas 10 personas mirando" lo que pasaba en esa especie de solar abandonado, donde la forzaron dos individuos ya condenados.

Un español que ahora tiene 37 años de edad y un marroquí nacido hace 34 han sido condenados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia a idénticas penas de prisión (suman un total de 16 años entre rejas para cada uno de ellos) por violar salvajemente a esta joven y dejarla tirada en un paraje de Águilas.

"La declaración de la víctima fue creíble. Relató los hechos contestando aquello que recordaba y lo que decía no recordar no lo expuso ni precisó, no añadiendo ni adornado la versión con elementos dañinos o innecesarios", subrayó el tribunal en su sentencia.

"No quiero continuar"

La joven admitió que, al principio, tuvo sexo consentido con uno de los sujetos, y que se trasladaron a una zona trasera de un edificio abandonado en las cercanías, donde fue forzada por este individuo y por otro. Al estar con el primero, le dijo "que no quería continuar" y que quería marcharse. "Este es el momento en que la Sala entiende que se revoca el consentimiento a proseguir con el encuentro sexual, que ella da por finalizado", destaca la Audiencia.

Sin embargo, "él quería acabar", rememoró la chica, que precisó que el hombre la sujetó y el otro individuo, el marroquí, llegó "desde detrás" y la violó. La víctima se quedó "paralizada". "Solo quería salir viva de ahí", enfatizó, a preguntas de la defensa de uno de sus agresores, el español, que en ese momento tenía 32 años y la menor 17. Añadió que llegó a perder "la noción del tiempo".

Desde el punto de vista de la Sala, "no hay motivo para dudar de la realidad de lo descrito, apreciando que su declaración cumple el test de solidez que ha ido recogiendo la jurisprudencia sobre el particular. Así, en primer lugar, no consta que la joven pudiera haber obrado por motivos de venganza, resentimiento o con el propósito de obtener algún tipo de beneficio".

"Hechos de extrema gravedad"

"Los hechos, que son de extrema gravedad, fueron denunciados por la menor sin interés en perjudicar a los acusados; de hecho, ni siquiera incluye a uno de ellos, en principio, por no poder situarlo en el lugar de los hechos, formulando una denuncia que se ajusta a la realidad de lo acontecido, sin interés económico o similar", remarca el tribunal.

Tras ser violada y abandonada en el descampado, la chica conservaba su teléfono y pudo llamar, llorando, a su amiga, para pedir ayuda. Esta amiga, que había ido con ella a Águilas y se había quedado con otro chico, declaró por videollamada en el juicio, donde "hizo apreciaciones personales de carácter subjetivo que no pueden tenerse en cuenta desde el punto de vista de la valoración de la prueba, como que ella (la víctima) quería estar con el adulto de 32 años y para la amiga "eso no es una violación". Se trata de su impresión sobre algo que no presenció", subraya la Sala.

Sobre el otro violador, el marroquí, la amiga apuntó que la víctima no lo conocía, "lo cual refuerza la versión de la agresión sexual forzada y echa por tierra la versión de la defensa de este hombre de que existía una relación entre ellos", apostilla la Audiencia. Y es que los dos procesados negaron los hechos y afirmaron que el contacto sexual fue consensuado. "Se acuesta con más hombres", llegó a decir uno de ellos, el marroquí, que soltó que tuvo sexo con la menor en el baño del local en el que estaban antes.

Cada uno de los violadores cumplirá 8 años de cárcel por la agresión sexual que cometió y otros 8 por ser cooperador necesario para que se consumase la que cometió el otro individuo. Han de entregar 35.000 euros por los daños morales causados.