El incendio junto a las vías del AVE en Murcia 'revive' y moviliza un helicóptero y cuatro camiones de bomberos

El incendio junto a las vías del AVE que el lunes obligó a cortar la circulación de los trenes 'revivió' este martes, con varios focos, y obligó a movilizar un helicóptero y cuatro camiones de bomberos, informan fuentes de este Cuerpo de Extinción y del Centro de Coordinación de Emergencias.

"Servicios de emergencia adscritos al Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (Infomur) trabajan en la extinción de varios focos detectados en la mota del Reguerón, en el Camino de los Pinos de Beniaján", detallaron desde el 112.

La alarma saltó de nuevo sobre las tres menos cuarto de la tarde. Agentes de la Policía Local de Murcia y un total de 14 bomberos en cuatro vehículos, todos del Parque del Infante, se movilizaron al lugar. Un portavoz del Cuerpo apuntó a este diario que "se trató de un incendio de matorrales entre las vías y la carretera".

Más de 40 llamadas recibió el 112, dado que se desató la alarma entre quienes vieron el humo. En esta ocasión, no fue necesario interrumpir el tráfico ferroviario. "El fuego y el humo iban en dirección contraria a las vías, aunque casi tenemos que cortar la carretera, la Avenida del Levante", comentaron fuentes cercanas al caso.

Con este panorama, se determinó que saliese uno de los helicópteros con los que cuenta la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, "con brigada forestal helitransportada para apoyar las labores de extinción", indicaron desde el 112. En cuanto a las causas, al igual que pasó con el fuego del lunes, al haber varios focos crece la sospecha de que la mano del hombre esté detrás del fuego.