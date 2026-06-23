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Desalojan a los vecinos de un edificio del centro de Yecla al desatarse un incendio por un fallo eléctrico

Una enorme columna de humo que emanaba del edificio alertó a los testigos, que llamaron a los Bomberos y a la Policía

Vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia

Vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia / CEIS

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Ana Lucas

Ana Lucas

Vecinos de un bloque de pisos del casco urbano del municipio de Yecla fueron desalojados este martes al desatarse un incendio que empezó, según los primeros indicios, en un electrodoméstico, informan fuentes policiales y de emergencias.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las doce del mediodía, en un primer piso en una vivienda de la calle San Ramón, en la citada ciudad del Altiplano. Una enorme columna de humo que emanaba del edificio alertó a los vecinos.

Al lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos del Consorcio, agentes de la Policía Local (que procedieron al desalojo del inmueble) y sanitarios en una ambulancia del 061, en prevención, aunque no se llegó a asistir a nadie. El episodio se saldó sin personas heridas. Después de que los bomberos sofocasen las llamas, los residentes pudieron volver a sus casas. En cuanto a las causas, se investiga si se trató de un problema eléctrico, apuntan las mismas fuentes.

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Momentos después, en otro municipio murciano, en este caso Alcantarilla, un incendio de vegetación movilizaba a efectivos del Plan Infomur debido a la proximidad del suceso a viviendas y al colegio Samaniego. El fuego se originó en unos terrenos próximos al casco urbano, entre las vías del tren y la carretera N-340A, en la entrada al municipio 

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