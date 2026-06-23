Asaltan y lesionan al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro en el centro de Murcia

Dos individuos asaltaron al veterano periodista Mariano Molina en pleno centro de Murcia este martes por la tarde y le robaron una cadena de oro que portaba al cuello, informan fuentes próximas a la investigación.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y media de la tarde, en la calle Calderon de la Barca, detrás del Banco de España, en Murcia. La víctima, un varón de 87 años de edad, sufrió un asalto por parte de un desconocido, el cual le arrebató la cadena de oro (con varias medallas) que portaba al cuello. El ladrón huyó en un vehículo de movilidad personal, un patinete, acompañado de otro sujeto, indican fuentes cercanas al caso. El perjudicado quedó tirado en el suelo, herido.

“Lo arrastraron unos metros y le hicieron magulladuras en la cara, en los brazos y en las piernas”, apuntaron testigos presenciales del asalto. Algunos de los presentes avisaron a Emergencias, para que la ayuda sanitaria (y la asistencia policial) se pusiesen en marcha.

La Policía Nacional, Cuerpo encargado de la investigación, ha efectuado, de momento, dos detenciones: las de dos mujeres que, presuntamente, habrían facilitado el patinete en el que huyeron los sospechosos de dar el tirón. Estas sospechosas fueron identificadas y arrestadas y las inmediaciones, precisan fuentes cercanas.

Como consecuencia del asalto, el octogenario sufrió lesiones y magulladuras. Afortunadamente, se encontraba consciente. Al lugar se movilizó una ambulancia no asistencial (ANA), que trasladó al herido al Morales Meseguer, para que fuese sometido a un examen médico más en profundidad.

Se da la circunstancia de que la víctima es Mariano Molina, veterano periodista especializado en el mundo de los toros. Lleva más de un cuarto de siglo al frente del programa ‘De grana y oro’, que dirige y presenta, y se le considera “una institución” en su ámbito.

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El Cuerpo Nacional de Policía mantiene abierta la investigación para dar con los dos autores materiales del violento robo, a fin de ponerlos a disposición de la Justicia. Fuentes policiales detallan que, en principio, creen que Molina se trató de una víctima de oportunidad y esperan que tanto su declaración como la visualización de las cámaras que hay en la zona (al lado de la Gran Vía de Murcia) sirvan para estrechar el cerco sobre los delincuentes.