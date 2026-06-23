Incendios
Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una columna de humo en su interior
Los bomberos han desalojado a los trabajadores de la Torre Moeve, uno de los rascacielos más altos de España
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Héctor González
Madrid
Alarma en Madrid. El humo sale de uno de los rascacielos más representativos de la capital, la Torre Moeve, y ha obligado a movilizar a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han desalojado a los trabajadores de la torre alrededor de las 17:15 horas de este martes, según confirman fuentes de Cibeles.
La columna de humo de este edificio es visible desde varios puntos de la capital y ha desatado la alarma entre los vecinos.
- Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
- Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
- El funcionario que se atrincheró ante Guillén
- Rozalén: 'Necesitaba que me dijeran te quiero y ha venido desde un lugar donde no he nacido
- Cortan la circulación de los trenes en Murcia por un incendio de matorral con dos focos junto a las vías del AVE
- ‘The Floor is Lava’ abre sus puertas en el Centro Comercial Thader
- Un incendio de matorral moviliza a bomberos y un helicóptero en un terreno del barrio Peral de Cartagena
- Los famosos ponen de moda los Soletes de la Región de Murcia: estos son los 10 locales elegidos por Viva Suecia, Arde Bogotá, Sexy Zebras y otros artistas
La marca de fabricante impulsa al Grupo IFA hasta una facturación global récord de 45.573 millones en 2025
La Región se adelanta al reto de los residuos solares con una planta capaz de reciclar más de 420.000 paneles al año
Ofrecido por