Un vecino de Cieza es investigado por vender perros por internet en una finca sin licencia donde se encontraron dos animales muertos

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado al responsable de un núcleo zoológico ubicado en el término municipal de Cieza como presunto autor de un delito contra los animales por imprudencia en la custodia de animales de compañía.

La actuación se inició hace unas semanas gracias a la colaboración ciudadana, después de que una asociación protectora de animales alertara al Seprona de la existencia de unas instalaciones en las que se albergaban alrededor de medio centenar de perros de distintas razas y tamaños, que eran ofertados para su venta a través de internet.

Según la información trasladada a la Guardia Civil, varias personas que habían accedido a la finca advirtieron de que las instalaciones podrían no reunir las condiciones mínimas exigibles para la tenencia y custodia de animales de compañía.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza abrieron entonces una investigación para comprobar los hechos. Durante la inspección de la parcela, los agentes constataron que las instalaciones carecían de la preceptiva autorización para la tenencia y custodia de animales de compañía, presentaban deficiencias higiénico-sanitarias y no disponían de los registros veterinarios sobre los tratamientos realizados a los animales.

Durante el registro se encontró a un perro ahorcado con su propia cadena / Guardia Civil

En el transcurso de la inspección, los guardias civiles hallaron los restos mortales de un perro de agua en avanzado estado de descomposición en una zona utilizada como patio entre varias jaulas. El animal presentaba signos evidentes de haber muerto como consecuencia de heridas y desgarros en el cuello y la cabeza.

El propietario manifestó a los agentes que el perro había sido atacado por otros animales después de escaparse de su jaula y acceder a una zona común. Estos hechos fueron verificados por integrantes del Servicio de Inspección de la Oficina Comarcal Veterinaria del Altiplano, en Jumilla, dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Guardia Civil también ha relacionado las diligencias con la muerte de otro perro por ahorcamiento con su propia cadena de sujeción, después de quedar colgado por el cuello tras introducirse por un agujero del vallado perimetral.

Por todo ello, el propietario de la finca ha sido investigado como presunto autor de un delito contra los animales por imprudencia, al mantener a los perros en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista de la seguridad.

Campaña #YoSiPuedoContarlo

La Guardia Civil recuerda que mantiene activa desde julio de 2017 la campaña #YoSiPuedoContarlo, destinada a concienciar a la ciudadanía sobre la protección, ordenación y bienestar de los animales domésticos, así como a fomentar la denuncia de conductas contrarias al bienestar animal.

El Instituto Armado destaca además el aumento de la concienciación ciudadana, tanto mediante denuncias formales como a través de redes sociales, donde las solicitudes de colaboración para esclarecer delitos de maltrato animal generan una elevada interacción.

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La Guardia Civil insiste en que tener un animal supone una gran responsabilidad y recuerda que el maltrato animal está penado en el Código Penal. Las personas que conozcan algún caso de maltrato o abandono pueden comunicarlo a través del teléfono 062, el correo electrónico seprona@guardiacivil.org o los perfiles oficiales del cuerpo en redes sociales.