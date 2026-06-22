Susto en el camping de Moratalla al incendiarse una rambla por una barbacoa

Un incendio declarado en la Rambla del Comendador, junto a los accesos al Camping de Moratalla, sobresaltó este lunes a quienes se encontraban en la zona después de que las llamas se originaran, al parecer, por una barbacoa. La actuación de los servicios de emergencia permitió controlar rápidamente el fuego y evitar que se propagara por el entorno.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, el fuego se declaró en esta zona próxima al recinto turístico, lo que generó momentos de preocupación entre las personas que se encontraban en el entorno.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Moratalla, efectivos de Protección Civil del municipio y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, cuya actuación permitió controlar las llamas con rapidez y evitar que el incendio fuera a más.

La intervención coordinada de los equipos de emergencia resultó clave para sofocar el fuego y asegurar la zona afectada.