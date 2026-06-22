Muere una mujer de 89 años mientras se bañaba en La Manga

La sucesión de ahogamientos registrada en las últimas horas ha elevado la preocupación en el litoral de la Región de Murcia y en la costa sur de Alicante. Al menos dos personas han fallecido en playas murcianas entre el domingo y este lunes, una cifra que asciende a cuatro si se tienen en cuenta los sucesos ocurridos en zonas próximas, entre ellos la muerte de un joven vecino de Balsicas.

El último caso se ha producido este lunes en la playa del Arenal, en La Manga, dentro del término municipal de San Javier, donde una mujer de 89 años ha muerto tras ser rescatada inconsciente del agua. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 13.31 horas, después de que varios usuarios de la playa sacaran a la bañista del mar. Socorristas y sanitarios del 061 trataron de reanimarla, pero finalmente no pudieron salvarle la vida.

Este fallecimiento se suma al ocurrido el domingo en la playa de El Portús, en Cartagena, donde murió un hombre de 35 años tras ser rescatado también inconsciente del agua.

A estos dos sucesos en la Región se añaden otros dos fallecimientos registrados el mismo domingo en el litoral sur de Alicante. Uno de ellos fue el de un joven de 24 años, vecino de Balsicas, que perdió la vida en la playa de Mil Palmeras, en Pilar de la Horadada. Horas antes, otro bañista falleció en una zona de calas de Torrevieja tras ser rescatado inconsciente.

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En total, cuatro personas han muerto en el mar o en zonas de baño del entorno más próximo en apenas unos días, una acumulación de sucesos que coincide con el inicio de la temporada estival y con una mayor afluencia de bañistas a las playas.