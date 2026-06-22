Sucesos
El menor apuñalado en San Pedro del Pinatar llegó al cuartel de la Policía "semidesnudo y sangrando mucho"
La Guardia Civil aún no ha efectuado detenciones y los amigos del adolescente, que lo ayudaron a arrastrarse a dependencias policiales, relatan que recibió el navajazo en el exterior del recinto ferial
El menor de edad apuñalado este domingo por la mañana en San Pedro del Pinatar llegó al cuartel de la Policía Local a pedir ayuda "semidesnudo y sangrando mucho", indicaron testigos presenciales. "Iba con los pantalones bajados", comentaron. En su recorrido dejó un reguero de sangre.
Mientras, la Guardia Civil, Cuerpo con las competencias para hacerse cargo de la investigación, continúa con las pesquisas para tratar de esclarecer qué pasó. Un portavoz del Cuerpo confirmó este lunes por la mañana que todavía no se han practicado detenciones.
Los amigos del adolescente, que lo ayudaron a arrastrarse a dependencias policiales, contaron que recibió el navajazo en el exterior del recinto ferial. Los testimonios, las imágenes de las cámaras de seguridad y las que pudieran captar algunos de los presentes con sus propios móviles serán importantes a la hora de resolver qué pasó.
Minutos antes de las cinco y media de la mañana saltaba la alarma: un joven habido sido acuchillado y precisaba de asistencia médica urgente. El lugar donde se hallaba: el centro de seguridad Adolfo Suárez, en la misma puerta de las dependencias de la Policía Local, ubicadas en el denominado Centro de Seguridad Adolfo Suárez del municipio costero. Desde ahí llamaron al 112.
Una ambulancia del 061, en concreto del Servicio de Urgencias y Atención Primaria (SUAP) se desplazó al lugar para atender al chico y llevarlo a Los Arcos del Mar Menor. Testigos también lamentaron “lo mucho que tardó” el vehículo sanitario en desplazarse a la calle donde aguardaba el herido “ensangrentado”, insistieron.
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