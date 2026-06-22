Tráfico
Detenido en el cementerio de Abarán por conducir ebrio y de forma temeraria tras una persecución policial por las calles del pueblo
El individuo, español de unos 60 años, eludió un control, circuló en sentido contrario, se saltó semáforos y realizó adelantamientos prohibidos hasta que la Policía logró frenarlo
Un sujeto, español de unos 60 años de edad, ha sido detenido por conducir ebrio y de forma temeraria tras una persecución policial en Abarán, indican fuentes de la Policía Local. El individuo se saltó un control, circuló en sentido contrario, rebasó semáforos en rojo, no paró en pasos de peatones y realizó adelantamientos prohibidos hasta que la Policía logró frenarlo. Algo que hizo en el camposanto.
Los hechos tuvieron lugar este fin de semana. Según detallan desde el cuerpo de seguridad municipal, lo que pasó fue que el sexagenario "eludió un control policial y emprendió la huida realizando una conducción temeraria". Los agentes fueron tras él.
"Durante la persecución, el individuo circuló en sentido contrario, se saltó semáforos y realizó adelantamientos prohibidos, poniendo en grave riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía", destacan desde la Policía, al tiempo que añaden que "finalmente, fue interceptado por los agentes en las inmediaciones del cementerio municipal".
Cuando fue sometido a la preceptiva prueba de detección de alcohol en el organismo, los policías corroboraron que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. "Y con presencia de cannabis", especifican en la cuenta de Facebook oficial del Cuerpo.
Así las cosas, el conductor, presunto autor de un delito contra la seguridad vial, fue arrestado y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.
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