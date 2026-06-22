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Detenido en Cartagena un fugitivo buscado por cinco juzgados por violencia de género

La Policía Nacional arresta a un hombre acusado de malos tratos, quebrantamiento de condena y daños tras meses ocultándose en distintos puntos de la Región de Murcia

Momento de la detención del individuo

Momento de la detención del individuo / Policía Nacional

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L.O.

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a un hombre sobre el que pesaban cinco órdenes judiciales de búsqueda y detención, además de una orden policial, por su presunta implicación en delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, quebrantamiento de condena y daños.

La investigación, desarrollada durante varios meses por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena, permitió localizar al sospechoso tras numerosas gestiones, indagaciones y diligencias policiales.

Oculto en el maletero

Según la Policía Nacional, el detenido trataba de eludir la acción de la Justicia cambiando constantemente de domicilio y de número de teléfono. Los investigadores llegaron a detectar al menos seis viviendas diferentes utilizadas por el fugitivo en distintos puntos de la Región de Murcia, desde Abarán hasta La Manga del Mar Menor. Además, en algunas ocasiones llegó a desplazarse oculto en los maleteros de vehículos para evitar ser localizado.

La detención se llevó a cabo durante un dispositivo especial en el que participaron una veintena de agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, debido al elevado riesgo de fuga del investigado. Los agentes destacaron que el hombre no dudaba en trepar por fachadas y terrazas para escapar de las actuaciones policiales.

Entre los hechos que se le atribuyen figura también un delito de daños por fracturar la luna delantera del vehículo de su expareja.

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Una vez arrestado, el hombre fue puesto a disposición judicial. La autoridad competente decretó su inmediato ingreso en prisión.

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