Sucesos
Detenido en Cartagena un fugitivo buscado por cinco juzgados por violencia de género
La Policía Nacional arresta a un hombre acusado de malos tratos, quebrantamiento de condena y daños tras meses ocultándose en distintos puntos de la Región de Murcia
L.O.
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a un hombre sobre el que pesaban cinco órdenes judiciales de búsqueda y detención, además de una orden policial, por su presunta implicación en delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, quebrantamiento de condena y daños.
La investigación, desarrollada durante varios meses por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena, permitió localizar al sospechoso tras numerosas gestiones, indagaciones y diligencias policiales.
Oculto en el maletero
Según la Policía Nacional, el detenido trataba de eludir la acción de la Justicia cambiando constantemente de domicilio y de número de teléfono. Los investigadores llegaron a detectar al menos seis viviendas diferentes utilizadas por el fugitivo en distintos puntos de la Región de Murcia, desde Abarán hasta La Manga del Mar Menor. Además, en algunas ocasiones llegó a desplazarse oculto en los maleteros de vehículos para evitar ser localizado.
La detención se llevó a cabo durante un dispositivo especial en el que participaron una veintena de agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, debido al elevado riesgo de fuga del investigado. Los agentes destacaron que el hombre no dudaba en trepar por fachadas y terrazas para escapar de las actuaciones policiales.
Entre los hechos que se le atribuyen figura también un delito de daños por fracturar la luna delantera del vehículo de su expareja.
Una vez arrestado, el hombre fue puesto a disposición judicial. La autoridad competente decretó su inmediato ingreso en prisión.
- Apuñalan a un menor en San Pedro del Pinatar y se arrastra malherido a la misma puerta de la Policía Local para pedir ayuda
- Abusa sexualmente de su sobrina en su casa de Fortuna desde que la niña tenía 8 años y la acaba violando con 14
- ‘The Floor is Lava’ abre sus puertas en el Centro Comercial Thader
- Una superproducción internacional sobre la vida de San Sebastián se rodará en la Región de Murcia
- Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
- Dos universidades murcianas se cuelan entre las mejores del mundo
- Piden iniciar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Murcia por instalar un circo en el Jardín Botánico del Malecón
- Cuenta atrás para volar a Venecia y Lille desde Corvera: todo lo que necesitas saber sobre las 20 rutas que tendrá el Aeropuerto de la Región de Murcia este verano