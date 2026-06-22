Cortan la circulación de los trenes en Murcia por un incendio de matorral con dos focos junto a las vías del AVE

La circulación de los trenes en Murcia se vio interrumpida este lunes por la tarde durante unos 40 minutos en un tramo debido a un incendio de matorral con dos focos que se desató junto a las vías del AVE. Bomberos, efectivos de Protección Civil y agentes de la Policía Local se movilizaron al lugar.

Se paró "la circulación de trenes, tanto de alta velocidad como de ancho convencional, con origen y destino Murcia, por la presencia de un incendio próximo a la infraestructura entre Murcia y Beniel", confirmaron desde Adif.

El primer aviso entró a las 17.05, mientras que el segundo fue a las 17.43, "muy cerquita", explicaron fuentes cercanas al caso. En concreto, un emplazamiento fue en la Avenida de los Pinos, en Beniaján, mientras que el otro estaba a la altura de la rotonda del avión que hay en la zona.

"El fuego se extiende rápidamente y el humo dificulta la circulación en la MU-30", alertaron desde el Centro de Coordinación de Emergencia, al tiempo que instaron a los usuarios de la citada carretera a que redujesen la velocidad. Más vale prevenir.

Al lugar se movilizaron 14 efectivos de los Bomberos en cuatro vehículos que salieron del Parque del Infante, y que controlaron y extinguieron las llamas en unas dos horas, tal y como detalló un portavoz del Cuerpo.

En cuanto a las causas, al haber dos focos crece la sospecha de que la mano del hombre esté detrás del fuego. Cabe recordar que en el municipio se sigue estrechando el cerco sobre un incendiario: profesionales del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan si la mano de un pirómano reincidente está detrás del devastador incendio de Los Garres que devoró casi 200 hectáreas en el parque de El Valle y Carrascoy.

El fuego generó una enorme columna de humo negro que alarmó a los vecinos. Técnicos de Adif fueron informados de la incidencia a fin de que se desplazasen al lugar a revisar que tanto los raíles como la catenaria están en perfecto estado y los trenes pueden continuar. "Se recupera gradualmente la normalidad en la circulación de los trenes afectados", indicaron desde Adif.