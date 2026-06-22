Incendio
Arden 1,4 hectáreas de huertos abandonados y jardines de viviendas en Cieza
Los servicios de emergencia han logrado extinguir el fuego declarado en la pedanía de Ascoy
Servicios de emergencia adscritos al Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, han dado por extinguido el incendio de vegetación declarado junto a varias viviendas en la pedanía de Ascoy, en Cieza, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Han ardido 1,4 hectáreas de huertos abandonados y jardines de inmuebles.
El 1-1-2 ha recibido varias llamadas alertando del fuego a partir de las 13.08 horas. Al lugar se han movilizado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y un agente medioambiental que, a su llegada, han solicitado el apoyo de medios aéreos.
Así, se ha trasladado hasta la zona un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con brigada forestal helitransportada, a la que se han unido una brigada forestal terrestre y una brigada de intervención rápida de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales.
A las 14.25 horas se han retirado el helicóptero y la brigada helitransportada, y a las 16.09 lo han hecho los bomberos del Consorcio y los miembros de Protección Civil Cieza.
A las 17.40 horas, el mando de la extinción ha dado por controlado el incendio. En el lugar permanecen una brigada forestal y una brigada de intervención rápida.
A las 20:50 horas el mando de la extinción da por extinguido el incendio.
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