Acuchillan a un hombre en la cara en la puerta del cuartel de la Policía Local de La Unión

Un hombre fue acuchillado en la cara este fin de semana en el transcurso una pelea multitudinaria a navajazo limpio en plena calle en La Unión, informan fuentes policiales. La Policía Local del municipio detuvo al presunto autor del apuñalamiento y le requisó la navaja de 19 centímetros que portaba, arma con la que presumiblemente, habría cometido el apuñalamiento.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las dos de la madrugada, ya del domingo, cuando se desató una riña tumultuaria en la vía pública, casualmente en la misma puerta del cuartel de la Policía Local de La Unión.

Se ocuparon del asunto dos patrullas del cuerpo local de seguridad, dada la cercanía. Los municipales procedieron a identificar a cuatro supuestos responsables, así como a dos testigos de lo sucedido. En su cuenta de Facebook precisan que fueron dos las personas heridas, que acabaron en el centro de salud, trasladadas por los propìos agentes actuantes. Afortunadamente, los cortes no eran profundos. No fue necesario movilizar una ambulancia al lugar.

La calle quedó salpicada de sangre. Al escenario del suceso llegaron posteriormente efectivos del Instituto Armado. Se procedió entonces al arresto del presunto autor de los hechos, detenido por un delito de lesiones, así como a la "instrucción de diligencias penales", detalla la Policía. La Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, seguirá con las pesquisas para tratar de esclarecer qué pasó.

En respuesta a vecinos, que en sus redes sociales se quejaron a la Policía Local de que el pueblo se estaba llenando de "gentuza", desde la cuenta oficial del Cuerpo apuntaron que la actuación policial fue "perfecta, recopilando pruebas, arma, testigos, prestando asistencia y deteniendo al autor e identificando al resto de participantes".