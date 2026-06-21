Fallece un hombre de 35 años en El Portús

Un varón de 35 años ha fallecido esta tarde en la playa cartagenera de El Portús. Según informó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, la persona se encontraba inconsciente en el agua cuando recibieron los primeros avisos.

Los agentes que se desplazaron hasta el lugar comunican que pese a la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar, fue imposible salvar su vida.

Los primeros avisos llegaron sobre las siete de la tarde y, sobre las nueve, se indicaba su fallecimiento.

Asimismo, añaden que hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de Protección Civil de Cartagena, Guardia Civil y una ambulancia.

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Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.