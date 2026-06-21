Extinguidos dos incendios en La Purísima-Barriomar de Murcia y en la pedanía del Rincón de Seca

Un incendio en el barrio murciano La Purísima-Barriomar ha sido controlado por los bomberos y servicios de emergencia que se trasladaron al lugar de los hechos.

De acuerdo con la información ofrecida por Protección Civil a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el fuego se originó por la mañana en las cañas y matorrales de la zona.

Un vehículo de protección civil junto al incendio de Barriomar en Murcia. / Protección Civil de Murcia

Asimismo, indican que en total se vieron afectados 25 metros cuadrados de este tipo de masa forestal.

Por otro lado, también controlaron otro pequeño fuego que se desarrolló en la pedanía murciana del Rincón de Seca.

Un coche de bomberos de Murcia interviene en el incendio de Barriomar. / Protección Civil de Murcia

Al igual que en el caso anterior, las llamas afectaron a caña y matorral de la zona. Según indicaron los especialistas que trabajaron para apagar el fuego, la columna de humo llego a ser visible desde varios puntos del municipio.

Sobre las seis de la tarde de este domingo, comunicaron que otro fuego se encendió en la pedanía de Puebla de Soto, en los Pujantes. De acuerdo con los agentes, en estos instantes se encuentran trabajando para acabar con las llamas.

Un coche de bomberos y u vehículo de la Policía local se acercan al incendio en Los Pujantes. / Protección Civil de Murcia

En ninguno de los casos se han tenido que lamentar pérdidas humanas o materiales de gravedad. También comentan que para controlar los dos incendios intervinieron agentes de la Policía Local de Murcia, efectivos de protección civil y de los servicios de emergencias de la Región y bomberos de Murcia.

El inicio del verano ha comenzado con una preocupante cantidad de incendios, sin haber entrado aún en los meses con los termómetros más elevados -julio y agosto- en la Región se está registrando prácticamente un incendio diario, de mayor o menor tamaño.

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Al mismo tiempo, bomberos y servicios de emergencias muestran sus quejas porque consideran que su situación laboral no es la más adecuada. Sin ir más lejos, el bombero forestal delegado de Comisiones Obreras, Juan Pedro Cornejo, comentaba el pasado 7 de junio a esta redacción que no está dispuesto a apagar fuegos "por 1.200 euros".