Apuñalan a un menor en San Pedro del Pinatar y se arrastra malherido a la misma puerta de la Policía Local para pedir ayuda

Un adolescente resultó herido al ser apuñalado en el muslo este domingo por la mañana en San Pedro del Pinatar, municipio que estos días celebra sus fiestas, indican testigos presenciales y confirman fuentes policiales y sanitarias. La Guardia Civil se ha hecho cargo del caso.

Minutos antes de las cinco y media de la mañana saltaba la alarma: un joven de origen magrebí habido sido acuchillado y precisaba de asistencia médica urgente. El lugar donde se hallaba: el centro de seguridad Adolfo Suárez, en la misma puerta de las dependencias de la Policía Local. Según indagan los investigadores, el chico habría sido apuñalado en otro lugar, pero se habría arrastrado, acompañado de otras personas, a la puerta del cuartel a fin de pedir auxilio. En su recorrido dejó un reguero de sangre.

“Estaba tirado en la misma puerta, con un corte importante en la pierna, desangrándose”, apuntan testigos de lo sucedido. “Le dieron un navajazo y fue otro marroquí”, especifican otros, cuyo testimonio será valioso para el Instituto Armado a la hora de indagar en qué pasó

Una ambulancia del Servicio de Urgencias y Atención Primaria (SUAP) se movilizó al lugar para atender al chico y llevarlo a Los Arcos del Mar Menor. Testigos también lamentaron “lo mucho que tardó” el vehículo sanitario en desplazarse a la calle donde aguardaba el herido “ensangrentado”, insistieron.

El caso es competente de la Guardia Civil, Cuerpo que se encarga de la investigación. De momento, no ha trascendido que se hayan producido detenciones.

Las mismas fuentes detallaron que, en el transcurso de la madrugada, el municipio costero fue escenario de distintas peleas, algunas a pedradas, como una “auténtica batalla campal”, también sobre las cinco y media de la mañana, en el exterior del recinto ferial, denuncian testigos. No obstante, el incidente más grave fue el del joven, menor de edad, acuchillado. Las pesquisas de la Benemérita están en marcha para esclarecer qué pasó.