Abusa sexualmente de su sobrina en su casa de Fortuna desde que la niña tenía 8 años y la acaba violando con 14

Sufrió abusos sexuales por parte de su tío desde que tenía 8 años y él 18. Primero fueron tocamientos. El sujeto acabó violándola cuando ella tenía 14. La denuncia la puso la víctima, nacida en Fortuna, al cumplir los 15, y lo hizo arropada por su madre, pero no por parte de su familia: muchos parientes, incluida su abuela, la tacharon de mentirosa. El caso se juzgó en el presente 2026 y ya tiene sentencia.

El relato de hechos probados de la Audiencia Provincial de Murcia describe con dureza el calvario vivido por la menor (ya mayor de edad, puesto que la causa se ha dilatado en los juzgados) y relata cómo el individuo la agredió sexualmente durante años cuando se desplazaba a su domicilio para cuidarla. Primero fue en su vivienda, al tiempo la víctima, junto con su madre y su hermana, pasó a residir en el domicilio de sus abuelos, el lugar donde también vivía su tío, el agresor sexual. Fue en esa casa donde la violó con penetración.

La joven explicaría posteriormente que tardó años en denunciar porque creció pensando que se trataba de un juego: es lo que le decía el procesado. Tal y como detalló en su declaración, a medida que fue haciéndose mayor se percató de que «algo no iba bien», fue a la psicóloga y «empezó a salir todo esto», se lee en la resolución judicial. «Era algo que llevaba dentro de ella, pero su familia no le había enseñado que estuviera mal», precisa.

La propia progenitora de la afectada la sorprendió, en una ocasión, bajo unas mantas con su tío y apuntó que eso era raro, que no debía «jugar a ese juego». La niña entonces no contó detalles a su madre porque creyó que no la iba a creer y porque pensaba, por aquel entonces, que no era tan grave. Todo esto, en una casa en a que faltaba el dinero, la madre y la abuela mantenían «mala convivencia y el padre de la víctima era «alcohólico y no hacía caso», afirmaría luego la perjudicada.

Él niega los hechos

Su testimonio, corroborado por testificales que refuerzan sus manifestaciones, es clave para condenar al sujeto, que este año celebra sus tres décadas de vida y negó los delitos que se le imputaban.

El tribunal condena al tío como autor de un delito continuado de agresión sexual consumado, con acceso carnal, sobre menor de 16 años, con agravante de superioridad, a una pena de 10 años de cárcel. Se le prohíbe aproximarse, durante 20 años, a menos de 300 metros de su víctima, a la que tendrá que indemnizar con 10.000 euros por los daños morales causados, especifica la sentencia. Cuando salga de prisión, se le inhabilita durante 20 años para ejercer cualquier profesión o actividad que implique contacto regular y directo con menores.

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Según destaca la Audiencia Provincial de Murcia, «la declaración de la víctima coherente, persistente respecto de lo manifestado en otras fases del procedimiento, viene corroborada por elementos periféricos y objetivos, como son las declaraciones de su madre y su hermana, y por la prueba pericial practicada, que lo valora como creíble y compatible con una experiencia vivida, presentando la víctima síndrome de estrés postraumático y un elevado grado de sufrimiento emocional consecuencia, en gran parte, de los abusos sufridos», hace hincapié.