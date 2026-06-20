Tres jóvenes que se bañaban en el río Segura en Cieza tiran piedras a unos piragüistas que les dijeron que no dejasen basura en el lugar

Les amenazaron y les arrojaron piedras. Es lo que denuncian desde el Thader Kayak Cieza que les pasó este viernes a unos piragüistas del club, "los cuales se están preparando el Campeonato de España de Ríos a celebrar en Huesca", y tuvieron un encontronazo con tres jóvenes que se bañaban en el río Segura en el municipio Cieza.

El escenario, el arenal del río, en la zona del club de kayak donde entrenan. El lugar está en una zona verde y es habitual que la gente se congregue ahí, y se siente en grupo para echar el rato, a veces fumando o haciendo 'botelleo' y bañándose en el río, especialmente en unas fechas donde el calor aprieta, explican vecinos de la zona. Los palistas entrenan porque hay un embarcadero por el que entran y salen.

Lo que pasó, según indican desde el propio club en una publicación en su cuenta de Facebook, es que los deportistas se dirigieron a los chicos y les dijeron que "por favor, cuando abandonaran el lugar, la basura la tiraran a la papelera o contenedor". Siempre según la versión del club, "a raíz de ahí, recibimos todo lo anterior, teniendo que intervenir las Fuerzas de Seguridad.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Tal y como precisaron fuentes policiales, fue la Benemérita la que efectuó tres arrestos: los de los tres jóvenes bañistas que, según los piragüistas, los atacaron. Uno de los palistas, según las imágenes difundidas por el club, sufrió desgarros en la camiseta.

Desde Thader Kayak Cieza aprovecharon el incidente para mandar "nuestro apoyo a nuestros palistas" y reclamar al Ayuntamiento de Cieza que "ponga medios para poder seguir practicando este deporte que tantos amamos, este deporte que tantas medallas ha dado al deporte español y que este club está haciendo por llevar el nombre de Cieza a cada río de la península".

"Gente incivilizada"

El club, que hace hincapié en que los atacantes eran "de origen magrebí", además, pide colaboración ciudadana: "Si alguien grabó algunos de los hechos ocurridos en torno a las 20.30 horas en el club de piragüismo, pasadlo por privado a esta cuenta. Se agradece difusión".

La cuenta de Thader Kayak Cieza se llenó de muestras de apoyo tras hacer público el incidente. Una persona espetó que "a pesar de todas las quejas, llamadas a la Policía, de escritos, todo el río sigue repleto de gente incivilizada y salvajes que ni respetan ni se espera que se adapten". Y propuso: "Al menos tendría que prohibirse en firme no poder bañarse a cualquier persona por la zona del club deportivo.... y aun así quedaría mucho río disponible".

"Ya no se puede ni practicar deporte, esto, si lo dejan pasar como un simple altercado, va a acabar la cosa mal", aportaba un hombre, que deseaba que se pusiesen bien a los palistas. Según informaron fuentes cercanas al caso, ninguno de ellos sufrió lesiones de consideración, aunque desde el club expresaron "su pronta recuperación y que puedan estar en la línea de salida de ese campeonato de España de ríos".