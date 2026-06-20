Lluvia de ceniza en Alcantarilla procedente del incendio que devora la mota del río en Murcia

Vecinos de Alcantarilla indicaron a este periódico que "están llegando cenizas" a su municipio procedentes del virulento incendio de cañas y matorral desatado en la mota del río de Murcia, que hacía saltar todas las alarmas y obligaba incluso a desalojar varias viviendas cerca del río Segura.

"Está toda la calle llena de cenizas", subrayaron estas personas. Sin embargo, son cenizas, no son pavesas, por lo que no existe riesgo, a priori, dado que no quema. Cabe destacar que el municipio de Alcantarilla se halla apenas a unos 5 kilómetros del lugar donde se produjo el fuego, que movilizó a decenas de efectivos de los Bomberos de Murcia, brigadas forestales, agentes de la Policía Local y, de momento, los cuatro helicópteros de Emergencias.

Patio de una vivienda de Alcantarilla donde 'llovió' ceniza del incendio de Murcia. / L. O.

Y es que, en el origen del fuego, "las llamas se han extendido y se aproximan peligrosamente a zonas habitadas", confirmaron desde el Centro de Coordinación de Emergencias, mientras numerosos efectivos siguen luchando contra el fuego en El Malecón, que se originó en la mota del río.

Los bomberos evalúan el perímetro del incendio en El Malecón. / Juan Carlos Caval

En la misma línea, el 112 confirmó que la recepción de "varias llamadas procedentes del municipio de Alcantarilla informando de la caída de abundante ceniza en sus calles como consecuencia del incendio".

Ocurría justamente detrás de los Maristas, sobre las cuatro menos veinte de la tarde, cuando, por razones que se investigarán más adelante (dado que la prioridad es sofocar las llamas), se desató un incendio en la misma mota del río, que se encontraba atestada de maleza. El fuego saltó al poco a ambos márgenes. Y comenzó a hacerse grande.