Sucesos
Un incendio calcina una nave industrial en Yecla
La actuación de los bomberos evitó su propagación a otras instalaciones industriales próximas
Un incendio ha hecho saltar las alarmas a primera hora del día en Yecla, más concretamente en el paraje de Artesillas. A las seis y media de la mañana, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaba de la presencia de llamas en una antigua fábrica de muebles que actualmente se encuentra abandonada y sin actividad.
Según informaba el alertante, las llamas habían afectado gravemente a la nave y existía riesgo de propagación a otras instalaciones industriales próximas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Yecla del CEIS, que procedieron a las labores de extinción del incendio, logrando controlar y sofocar el fuego.
No se han registrado daños personales como consecuencia del incidente.
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