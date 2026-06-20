Herido grave al estrellarse contra un árbol cuando circulaba en patinete sin casco por Ceutí

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, resultó herido al estrellarse cuando circulaba en patinete sin llevar puesto el casco por el municipio de Ceutí, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las doce y veinte de la noche, ya de este sábado día 20, en las inmediaciones del polígono industrial, cuando, por razones que se desconocen, el varón perdió el control de su vehículo de movilidad personal, por el que iba en el carril bici, y colisionó contra un árbol.

Testigos dieron la voz de alarma: había un hombre en el suelo, estaba ensangrentado tras el golpe y precisaba de ayuda sanitaria urgente. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Ceutí, así como una unidad médica de emergencia (UME).

El accidentado no llevaba protección en la cabeza y sufrió "un fortísimo traumatismo craneoencefálico a consecuencia del impacto", detallan desde el Cuerpo local de Seguridad. "Dada la gravedad de las lesiones, fue atendido de inmediato en el lugar por los servicios sanitarios de emergencia y trasladado con urgencia en ambulancia al hospital", prosigue. En concreto, fue llevado al Virgen de la Arrixaca de Murcia, confirman fuentes sanitarias.

La Policía insiste en poner el acento en la importancia de "la importancia del uso del casco y demás elementos de protección en vehículos de movilidad personal (VMP)", así como en "el cumplimiento de las normas de circulación, fundamentales para prevenir lesiones graves en caso de accidente".

El uso del casco en los VMP es recomendable, salvo que los vehículos circulen por vías interurbanas, en las que es obligatorio. "Es la mejor manera de proteger tu seguridad", llevan tiempo recordando desde las diferentes Policías Locales de la Región. Sin embargo, si no es obligatorio por ley, no se multará a quien no lo lleve.

Consejos, no obligaciones

Aunque no sea obligatorio, la Policía tiene recomendaciones para que circular a bordo de un patinete no acabe siendo un susto o, peor aún, una tragedia: