Desalojan a vecinos por un aparatoso incendio que amenaza con extenderse a las viviendas en El Malecón en Murcia

Un aparatoso incendio de cañas y matorral en la mota del río obligaba este sábado por la tarde a desalojar varias viviendas cerca del río a su paso por Murcia, informan fuentes de los Bomberos y de Emergencias. "Hay palmeras y casas ardiendo", aseguraron testigos a este diario.

Ocurría justamente detrás de los Maristas, sobre las cuatro menos veinte de la tarde, cuando, por razones que se investigarán más adelante, se desató un incendio en la misma mota del río, que se encontraba atestada de maleza. El fuego saltó al poco a ambos márgenes.

Primero fuero un total de 21 efectivos de los Bomberos del Consistorio capitalino, en camiones, los que se movilizaron y, dada la magnitud del fuego, que amenazaba con extenderse y avanzaba a gran velocidad, se pidió que saliese el helicóptero. Así lo hizo.

Y no uno, sino dos. Dos de los cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Emergencias se movilizaron al recibir el aviso, uno desde Alcantarilla y el otro desde su base en la Sierra de la Pila.

El fuego devoraba la maleza los dos márgenes en El Malecón, aunque los profesionales antiincendios centraron sus esfuerzos en el derecho, en Rincón de Seca, donde el fuego avanza con más fuerza. En el lado izquierdo, en La Arboleja, también avanzaba.

El incendio se desata en un municipio que aún tiene abiertas las heridas por el incendio de Los Garres que calcinó casi 200 hectáreas y obligó, del mismo modo, a desalojar a vecinos, por precaución. Que la mano del hombre estaba detrás de un fuego semejante fue algo que desde un principio se puso sobre la mesa, con la duda de si se trataba de un incendio por negligencia, como pasó con el de Sierra Espuña recientemente, o directamente provocado.

(Noticia en desarrollo)