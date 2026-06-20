El caso del cuerpo hallado en un congelador de Castellón entra en un impás hasta la autopsia

Han pasado ya cuatro días desde el extraño suceso de la plaza Pintor Sorolla de Castellón y siguen existiendo incógnitas por resolverse en un caso que está bajo secreto de sumario. Las circunstancias que rodean a la presunta agresión sexual que derivó en el hallazgo de un cadáver en un congelador están bajo investigación de varias unidades de la Policía Nacional.

Las pesquisas corren por dos caminos paralelos: por la brutal agresión sexual que alegó haber sufrido una supuesta trabajadora del hogar amenazada con un cuchillo para forzarla a realizar todo tipo de prácticas sexuales, el detenido ya está desde ayer en prisión (tal y como se explica en esta página). Y mientras tanto falta dilucidar por qué el arrestado tenía dentro de un congelador de su piso el cadáver de un hombre, presuntamente un octogenario que sería tío del presunto violador.

El paso lógico para continuar con las actuaciones, aparte del testimonio que pueda haber aportado el detenido, es la autopsia del cuerpo hallado en la vivienda.

La etiología de la muerte definirá ante qué tipo de delitos pueden haberse cometido (si es que la Policía Nacional y luego un juez consideran que se han cometido). Pero descubrir por qué causa falleció este hombre no es tan sencillo. Según apuntan fuentes de toda solvencia a Mediterráneo, los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Castellón han estado en los últimos días en un periodo de pausa obligada: el estado de congelación de los restos mortales imposibilitaba que se pudiera hacer una autopsia en condiciones.

Tensa espera

Cuando un cuerpo ha sido sometido a temperaturas tan bajas como las de un congelador, hay que esperar horas y a veces días a que un cuerpo se descongele por completo para poder realizar este examen clave que permitirá descubrir la causa de la muerte. Esto debería resolverse en los próximos días.

Los primeros indicios apuntan a que el cuerpo no presentaba signos de violencia. De confirmarse esta hipótesis inicial, cobraría fuerza la tesis investigadora sobre una posible ocultación del cadáver para poder seguir cobrando la pensión del jubilado.

Posibles tipos penales

En ese caso, el ahora detenido por supuesta agresión sexual podría añadir más tipos penales a su futuro judicial. Entraría en juego una posible estafa a la Seguridad Social o el fraude en prestaciones, falsedad documental o la apropiación indebida de las cantidades que se abonaban al fallecido.

Por el contrario, si la autopsia determina que hubo una muerte violenta, la investigación correría por otros derroteros.

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El varón fue detenido el martes en casa de su madre, en Peñíscola, tras encontrarse el cuerpo horas antes en Castellón después de la denuncia de la joven, que había acudido al Hospital Provincial. La Guardia Civil colaboró en el arresto, después de que la Policía Nacional pidiera su apoyo. Al lugar se desplazó una unidad del SAMU, que atendió al varón por diversas complicaciones y lo trasladó al Hospital Comarcal de Vinaròs.