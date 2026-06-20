Arranca el juicio por el crimen del Calvario de Cartagena: dos primos, al banquillo por acribillar a tiros a un joven por una deuda de droga

En otoño del año 2015, un joven de 27 años, Severiano, alias 'Seve,' natural de La Unión y vecino del barrio de Lo Campano de Cartagena, fue acribillado a tiros en el camino de subida al Monte Calvario de la ciudad portuaria. Eran las nueve menos cuarto de la mañana cuando los trabajadores de una empresa de mantenimiento de antenas descubrieron el cadáver. Once años después, sale el juicio por este crimen.

Alrededor de medio centenar de testigos y peritos intervendrán en el juicio por el conocido como crimen del Calvario, que dará comienzo este lunes con la selección del jurado y se desarrollará durante ocho sesiones en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en la ciudad portuaria. Los acusados son Alfonso L.M., al que el fiscal y la acusación particular atribuyen los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, y su prima, Josefa M.L., que será juzgada como encubridora.

El auto de hechos justiciables, al que ha tenido acceso Efe, indica que el acusado y la víctima se dedicaban, presuntamente, al tráfico de drogas y que debido a ello el primero mantenía una deuda con el otro. En octubre de 2015, Severiano acudió a la vivienda del procesado, en la que se encontraban la pareja de este y el hijo de ambos, menor de edad. Poco después, los dos hombres abandonaron el domicilio y se dirigieron en un coche hacia la carretera del Calvario, deteniéndose en un punto de la misma, donde se bajaron y mantuvieron una discusión, presuntamente.

En el transcurso de la misma, añade el auto, el acusado, presuntamente, efectuó hasta seis disparos contra Severiano con un revólver del que carecía de licencia. Los impactos dieron en órganos vitales. El chico murió.

Una mujer habla por teléfono en las inmediaciones del cerro donde se halló el cuerpo. / FELIPE GARCIA PAGAN

Alfonso fue detenido y mandado a prisión provisional, de la que salió en un tiempo. Tras ello, fue arrestado de nuevo por narcotráfico, por ser parte de una organización que se dedicaba al tráfico de drogas en Cartagena y La Unión.

Similar a un asesinato sin resolver

El caso recuerda a otro homicidio que también se juzgó recientemente en Cartagena: el crimen de Javier R. H., alias El Bolas, el hombre cuyo cadáver descuartizado fue encontrado en el interior del maletero de su coche en San Javier. Ese crimen no está resuelto, dado que el único procesado que se sentó en el banquillo, Jesús Ángel M. J., alias Chulín, quedó exonerado por el veredicto del jurado popular, que consideró que no había pruebas de que matase y desmembrase a la víctima.

En este caso, al igual que en el crimen del Calvario, la Justicia ha sido lenta: ambos asesinatos tuvieron lugar hace 11 años. También en los dos, las víctimas y los acusados tendrían vínculos con el narcotráfico, algo que habría marcado el devenir de los acontecimientos y dado lugar a la tragedia.

Los acusados, el 1 de julio

Volviendo al crimen del Calvario, primero se procederá a la selección de los miembros del jurado, luego serán las testificales y las periciales (esto es la declaración de familiares de la víctima y del presunto autor del crimen, además de la comparecencia de los investigadores) y se prevé que los procesados tomen la palabra ya el mes que viene: el 1 de julio.

Cabe recordar que declarar en último lugar en una vista oral es un derecho del acusado que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) desde hace poco más de un año y que sobre todo solicitan (y ejercen) quienes tienen más escarpada la posibilidad de salir airoso de un juicio o quienes intentan desmontar pruebas en su contra (aportadas antes), algo que no podrían hacer si hablan los primeros.

La madre del fallecido, que ejerce la acusación particular a través del letrado Evaristo Llanos, solicita para el presunto autor material del crimen 15 años de cárcel, la máxima pena prevista para el homicidio, y por la tenencia ilícita de armas, 18 meses.

Por otro lado, la misma acusación particular reclama para la presunta encubridora una condena de 21 meses de prisión al considerar que tras el crimen ayudó al sospechoso a esconderse en dos hoteles ubicados en La Manga del Mar Menor.