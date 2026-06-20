Emergencias
Arde un solar cubierto de matorral en la localidad de La Paca en Lorca: "Las llamas se acercan a una vivienda"
El fuego afecta a una furgoneta que se encontraba estacionada en la parcela privada y perimetrada
Bomberos del Consorcio sofocaron este sábado por la mañana un incendio declarado en un solar dejado de la mano de Dios en la población de La Paca, en Lorca, informa el Centro de Coordinación de Emergencias. Cundió la alarma porque, según manifestó la persona que llamó al 112 para avisar, las llamas se estaban aproximando a una casa situada en las inmediaciones.
Aunque los propietarios de parcelas tienen la obligación de mantenerlas limpias de residuos y vegetación, con lo cual han de arrancar matorrales y hierbas secas que presenten riesgo de incendio, en este caso parece que no se hizo. De acuerdo con Emergencias, "a las 11.45 horas, una llamada alertaba de un incendio en un solar perimetrado cubierto de matorral".
Al lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos del Consorcio, "que procedieron a la extinción del incendio, evitando su propagación", precisa el 112, que añade que "el fuego afectó además a una furgoneta que se encontraba estacionada en el interior del solar". Afortunadamente, la parcela en sí tenía unos muros lo bastante altos como para que las llamas saltasen, por lo que no hubo daños personales.
Antes, otro incendio hacía saltar las alarmas, en esta ocasión en Yecla, en el paraje de Artesillas. A las seis y media de la mañana, una llamada al 112 alertaba de la presencia de llamas en una antigua fábrica de muebles que actualmente se encuentra en ruinas. El temor fue que existía riesgo de propagación a otras instalaciones industriales próximas. Los bomberos, en esta ocasión, también frenaron el avance del fuego.
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