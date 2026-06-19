La Policía Judicial de Lorca ayuda a resolver el crimen de un feriante tiroteado hasta la muerte en un pueblo de Extremadura

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su implicación en el homicidio de un varón ocurrido durante la feria de Santiaguito de Villanueva de la Serena en julio de 2025, un suceso en el que otra persona resultó gravemente herida. La Policía Judial de Lorca y la Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia de la Policía Nacional ayudaron a esclarecer el homicidio, detalla el Cuerpo en un comunicado.

La razón por la que efectivos de la Ciudad del Sol colaboraron de forma activa en un crimen acontecido en un pueblo de Extremadura se explica por una cuestión geográfica: la comisaría de Lorca es la más cercana a la zona de Vélez-Rubio (Almería), donde se sospechaba que se ocultaban los delincuentes. De ahí que, por esa cercanía, sus compañeros les pidiesen apoyo, indican fuentes policial.

De hecho, además de ocuparse de cuestiones de vigilancia, fueron los profesionales de la Policía Judicial lorquina los que lograron determinar en qué domicilio del pueblo en cuestión se escondían los individuos, manifiestan desde el Cuerpo. De ahí que su papel fuese clave en la resolución del crimen.

La investigación, denominada 'operación Auditor', se desarrolló bajo secreto de sumario por orden del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villanueva de la Serena, que instruye la causa. Los hechos se produjeron el 22 de julio de 2025, en torno a las 10.00 horas, cuando dos individuos, a bordo de un vehículo con matrícula manipulada, accedieron al recinto ferial de la localidad.

Según la investigación, los autores realizaron varios disparos contra dos varones que se encontraban en el interior de una furgoneta en la zona de atracciones. Como consecuencia del ataque, uno de ellos falleció y el otro resultó herido de gravedad. Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar y abandonaron el vehículo, que posteriormente fue incendiado en las inmediaciones de la localidad.

Once meses de investigación

La investigación policial, que se ha prolongado durante 11 meses, ha permitido localizar a los presuntos responsables, que habrían fijado su residencia en la localidad almeriense de Vélez-Rubio tras los hechos.

Las detenciones se practicaron el pasado lunes 15 de junio en el marco de un operativo coordinado entre distintas unidades policiales. En el marco de la operación se han llevado a cabo dos entradas y registros en domicilios de Vélez-Rubio (Almería) y Don Benito, donde los agentes intervinieron un importante arsenal.

Entre los efectos incautados se encuentran una pistola, cuatro cargadores, munición de distintos calibres, cinco chalecos antibalas, 80.000 euros en efectivo y numerosos teléfonos móviles.

Delitos imputados

En la operación han participado unidades especializadas como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Andalucía Occidental, guías caninos de Murcia, así como brigadas de Policía Judicial de Don Benito, Lorca y la Brigada Provincial de Almería.

A los tres detenidos se les atribuyen los presuntos delitos de homicidio, lesiones, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, hurto de uso de vehículo a motor e incendio intencionado, entre otros. Tras su puesta a disposición judicial, la Sección de Instrucción número 1 de Vélez-Rubio decretó su libertad provisional, mientras continúa la investigación del caso.