La Policía Local de Murcia resuelve un atropello mortal en Crevillente gracias a su lector de 'cajas negras'

Los hechos tenían lugar en abril. Un vecino de 78 años de edad perdía la vida en el Hospital del Vinalopó en Elche tras que ser evacuado en ambulancia después de ser atropellado por una furgoneta en una curva de la carretera N-340, a la altura de la localidad alicantina de Crevillente. Ahora, los medios punteros con los que cuenta la Policía Local de Murcia han ayudado a sus colegas de la vecina provincia a resolver el caso.

La clave, el Event Data Recorder (EDR) o ‘caja negra’ de los vehículos, que ha revolucionado la investigación de los accidentes de tráfico en el municipio de Murcia, donde el Grupo de Atestados de la Policía Local cuenta con uno de estos dispositivos, el cual registra los datos técnicos en los segundos previos, durante y después de un siniestro. Fue ese dispositivo el que resultó determinante: para leer la centralita, interpretarla y redactar un informe con más rigor, indican fuentes policiales.

El dispositivo registra y, almacena en caso de siniestro, datos de especial interés para la investigación, tales como velocidad del vehículo, ángulo de giro de volante, posición del pedal del acelerador y freno, uso del cinturón por los ocupantes, etcétera, en los cinco segundos previos.

En el caso del atropello mortal, aconteció en la curva de entrada a Crevillente desde Albatera, en la zona conocida como de Las Palmeras. El peatón accedía a la explanada de aparcamiento de un restaurante desde la acera donde más atrás hay un supermercado. En ese punto se producía el atropello. Testigos presenciales detallaron que la furgoneta se salió de la vía principal, impactó contra una señal de tráfico, arrolló al viandante y lo golpeó después contra un autobús que estaba delante.

Juan Martínez Elvira, subinspector del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, ya explicó a este diario, en un reportaje precisamente en abril, que «"a apuesta decidida de esta Jefatura (la dirigida por el comisario general jefe, José María Mainar) por las nuevas tecnologías resulta clave en los resultados finales".

En cuanto a la 'caja negra', cabe reseñar que, de acuerdo con la normativa europea, todos los turismos posteriores a julio de 2024 deben contar obligatoriamente con este dispositivo. Desde esa fecha la normativa de la Unión Europea obliga a todos los fabricantes a incorporar de serie en los vehículos nuevos matriculados este EDR, aunque ya se aplicaba desde 2022 en algunos modelos.

"Su rigurosa investigación con el sistema Event Data Recorder fue clave en las diligencias de homicidio por imprudencia", celebraron desde el Cuerpo en sus redes sociales, al trasladar el agradecimiento de la Policía de Crevillente a Elvira y su equipo.