Pagará más de mil euros de multa por intentar desenganchar su coche de la grúa y enfrentarse a la Policía por ser "más chula que ellos" en Mula

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la sentencia que la condenó a 1.800 euros de multa por desobedecer a la Policía Local de Mula cuando pretendió desenganchar su coche de la grúa cuando iba a ser retirado por estar aparcado sobre la acera.

La sentencia del juzgado declaró acreditado que cuando los agentes le indicaron que no podía llevárselo si no abonaba previamente la multa de 30 euros que se le había puesto poco antes por mal aparcamiento, les contestó que estaba dispuesta a marcharse con él porque era más chula que ellos y que por encima de ella no había nadie.

El relato de hechos probados indica que los mismos se produjeron en febrero de 2019, cuando fue sancionada por la Policía al tener estacionado el vehículo sobre la acera entre dos pasos de cebra.

Una media hora después, y ante las llamadas de varios vecinos que llamaron a la Policía Local para denunciar que el coche dificultaba el paso de las personas con movilidad reducida, se avisó a la grúa para que procediera a su retirada.

Cuando ya había sido enganchado al cable de la misma, llegó la acusada, que se subió al mismo, lo arrancó y pretendió de forma reiterada llevárselo, pese a que los agentes le indicaron que antes debía abonar la multa de tráfico.

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Los hechos acabaron cuando en un momento de distracción de ella uno de los agentes consiguió retirar las llaves del coche del contacto del mismo, tras lo cual pudo retirarlo después de abonar la multa con los 30 euros que le prestó una conocida.