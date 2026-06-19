El joven Ismail, de 22 años, desapareció cuando se bañaba en Águilas con dos amigos: "Lo vieron hundirse"

El joven Ismail, de 22 años, desapareció cuando se bañaba en aguas de Águilas con dos amigos, los cuales, tal y como declararon a los investigadores, "lo vieron hundirse" sin poder hacer nada por impedirlo, explican fuentes cercanas al caso.

Se da la circunstancia de que el mar tenía oleaje y fuertes corrientes cuando el grupo de tres decidió meterse en el agua a darse un baño. Ismail, que cumpliría 23 años en septiembre, no logró salir y medios aéreos, marítimos y terrestres siguen en este momento buscándolo.

Sin servicio de socorrista aún

Se da la circunstancia de que en la playa de Matalentisco, donde se bañaban los jóvenes, no hay todavía servicio de socorristas: en ese arenal, empezarán el 1 de julio y estarán hasta el 31 de agosto, lo que se considera temporada alta, detallaron fuentes del Ayuntamiento aguileño a este diario.

Los medios que por tierra, mar y aire se afanan en dar con el joven, con la esperanza de que haya podido aferrarse a algo (una roca, una boya...) y permanecer con vida. No obstante, el testimonio de sus acompañantes lleva a los profesionales del Instituto Armado a no ser optimistas.

Si se confirma el fatal desenlace y el chico es hallado sin vida, se elevarían a cuatro las personas que han perdido la vida en el mar en la Región este año. La anterior víctima mortal, un hombre de 77 años este domingo en la playa de El Rihuete, en Mazarrón, donde aún tampoco no había comenzado el servicio de socorrismo. Lo pusieron en marcha al día siguiente.

Helicópteros y barcos

Tal y como detalló este viernes por la mañana el Centro de Coordinación de Emergencias, al tener conocimiento de la desaparición "al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y miembros de Protección Civil, al tiempo que se movilizaba una embarcación de Salvamento Marítimo con tripulación de Cruz Roja", así como una ambulancia del 061, con sanitarios..

Al poco, se unió a la búsqueda el helicóptero de la Dirección General de Emergencias con bomberos rescatadores del Consorcio, y fue sobre las diez de la noche del jueves cuando se interrumpieron las labores de búsqueda, dado que ya estaba demasiado oscuro para seguir. A las siete de la mañana de este viernes, se retomaron, con una embarcación de Salvamento Marítimo y el helicóptero que tiene en la Región la Guardia Civil, Cuerpo encargado para hacerse cargo de la investigación.

En el caso de no dar con Ismail en unos días, se activará la búsqueda pasiva. Se llama así cuando, tras agotar las labores intensivas, se retiran los medios activos (helicópteros, patrullas o embarcaciones movilizadas para tal fin), aunque se mantiene una vigilancia por parte de buques de paso y patrullas de seguridad que habitualmente trabajan en la zona. Esto no implica dar carpetazo al caso, dado que se mantiene la alerta y la notificación a todos los navegantes en esta zona para que extremen la vigilancia.