Investigan si la muerte del vecino de Zarandona está relacionada con la de su mejor amigo

La Policía Nacional investiga si la muerte de David, el vecino de 44 años de Zaradona que falleció en el hospital horas después de ser encontrado en un parque de la localidad casi sin sentido y ensangrentado, tiene que ver con la de uno de sus mejores amigos, que perdió la vida hace un mes también en circunstancias sospechosas.

Así lo han comunicado testigos y vecinos del pueblo a los investigadores, que continúan con las pesquisas en marcha y, de momento, no han efectuado arrestos relacionados con el caso. Ni con el referente a la muerte de David ni con el fallecimiento de su allegado.

De ahí que residentes en la pedanía tengan claro que hay «asesinos que campan libres» en la zona. «David fue asesinado cruelmente por la espalda, le dejaron tirado horas», subraya en redes una amiga del finado, junto a una foto del hombre, muy querido en la población e hijo de una vecina conocida por regentar una de las tiendas de novia de Zarandona.

En cuanto al amigo de David, «también le destrozaron la cabeza», relataron los residentes a la Policía, cuyo Grupo de Homicidios está inmerso en el asunto. David falleció por el fortísimo derrame cerebral que los médicos del centro de El Palmar, donde fue trasladado tras pasar por el Morales, no pudieron frenar, como publicó en primicia este diario.

"Tenía los labios reventados y el pómulo de puñetazos", asegura una mujer, que vio al afectado cuando bajó a pasear a su perro

Según las primeras hipótesis, el hombre habría pasado horas vivo en el suelo de Jardín Los Geranios, donde se ubica el recinto de fiestas de la localidad. Cuando lo descubrieron el pasado viernes por la mañana, aún respiraba. No obstante, estaba muy grave.

Vecinos que lo encontraron llamaron al 112. El hombre se encontraba en la entrada del recinto, junto a una pared, detallaron los presentes, y estaba sangrando por la boca. El varón estaba solo y entonces los presentes dijeron que no sabían si había sufrido algún tipo de síncope o había sido víctima de una agresión, pero que necesitaba que lo viese un médico. David «tenía los labios reventados y el pómulo de puñetazos», aporta una mujer que vio la escena cuando salió a pasear a su perro.

El testimonio de los vecinos es importante porque David murió sin llegar a recuperar el sentido, por lo que no pudo declarar ante la Policía y contar qué le pasó.