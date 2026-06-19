Investigado un agricultor por provocar un incendio forestal en Lorca con una quema de restos de poda de almendros que el viento extendió

Al igual que pasó con el del incendio forestal en el Llano de las Cabras, a los pies de Sierra Espuña, esta vez no era un pirómano, sino un agricultor, al cual se han instruido diligencias como presunto autor de un delito de incendio forestal por negligencia en la diputación lorquina de Fontanares, informa la Guardia Civil en un comunicado.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida) de la Región de Murcia iniciaron la investigación para esclarecer las causas de un incendio forestal que tuvo lugar a finales del pasado mes de mayo, en el paraje El Jardín, del término municipal de Lorca.

"Los guardias civiles comprobaron que el fuego afectó a una superficie de 58.000 metros cuadrados de terreno, de los cuales 33.000 metros cuadrados eran de monte bajo y arbustos protegidos. El resto, 25.000 metros cuadrados, era terreno agrícola plantado de almendros y erial", detalla la nota del Cuerpo.

Así, "en el lugar de los hechos realizaron una exhaustiva inspección técnico-ocular y hallaron indicios que permitieron determinar que el origen del fuego se había producido como consecuencia de la realización de una quema agrícola de restos de corta y poda de almendros", subraya la Benemérita.

Tenía autorización

La fuerza de Eolo hizo el resto. Y es que "el fuego se propagó desde el lugar donde se había realizado la quema de restos de poda hasta una zona de monte que se encontraba a 50 metros de esta, por abandonar la zona sin estar el fuego totalmente extinguido y existiendo continuidad de vegetación desde la quema agrícola hasta el monte", precisa el Instituto Armado.

Aunque el agricultor contaba con autorización para la realización de la quema de restos de poda, incumplió las condiciones, dado que realizó la quema cuando soplaba un viento superior a 15 kilómetros por hora. Cabe recordar que la norma indica que no se puede realizar con una velocidad de más de 5 kilómetros por hora. Además, se fue cuando el fuego no estaba apagado del todo y no realizó un cortafuegos de 20 metros. El hombre está libre, pero se enfrenta a cargos.