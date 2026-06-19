Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Castellón
La Guardia Civil investiga un móvil sentimental
La víctima mortal era el 'ex' de la actual pareja del autor del apuñalamiento
Miguel A. Sánchez
Novedades en el crimen ocurrido en la mañana de este viernes en un domicilio de la playa Casablanca de la localidad castellonense de Almenara. La Guardia Civil ya investiga las primeras hipótesis sobre los motivos que estarían detrás de la muerte por heridas de arma blanca de un varón.
El principal escenario sobre el que se trabaja es un móvil sentimental. El agresor, según ha podido saber este diario, habría acabado a puñaladas con la vida del ex de su actual pareja. Además, el fallecido era el padre de los hijos de la mujer con la que mantenía el agresor una relación sentimental.
De Almenara
La víctima es natural de Almenara y tiene unos 38 años de edad. Según fuentes oficiales, el varón no habría podido superar las heridas de arma blanca que ha recibido a pesar de los intentos por reanimarle de los primeros intervinientes.
El ataque, supuestamente, se habría producido en las inmediaciones de su domicilio, hasta donde se ha desplazado de inmediato la Policía Local y la Guardia Civil después de recibir un aviso alertando de una grave discusión a través del 112
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