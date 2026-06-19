Detenido por explotar a trabajadores extranjeros sin papeles en un taller clandestino en Santiago el Mayor

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre por explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular en un taller clandestino de reparación de vehículos ubicado en la pedanía de Santiago el Mayor. El arrestado está investigado por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de este taller, donde supuestamente se empleaba a personas extranjeras sin autorización para trabajar en España.

Según las pesquisas, los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad y eran sometidos a condiciones laborales abusivas. No disponían de contrato de trabajo ni estaban dados de alta en la Seguridad Social, además de realizar largas jornadas laborales a cambio de salarios que oscilaban entre los 10 y los 15 euros por día trabajado.

Una vez localizado el inmueble, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo conjunto de inspección en colaboración con funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia. Durante la actuación se identificó a tres ciudadanos extranjeros en situación irregular que estaban siendo empleados de forma ilegal.

Los agentes también comprobaron que los trabajadores residían en el mismo domicilio que el responsable del taller. Según la investigación, esta circunstancia servía para justificar los bajos salarios que percibían y permitía ejercer un mayor control sobre ellos.

El responsable del negocio fue detenido e imputado por los delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. Actualmente se encuentra a la espera de la celebración del juicio oral cuando sea requerido por la autoridad judicial.