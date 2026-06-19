Admite que violó a su novia en su casa de la playa en San Javier y evita ir a la cárcel a cambio de 10.000 euros

Un sujeto de 34 años de edad, español y vecino de Cartagena, ha sido condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia tras admitir que violó a su novia en su casa de Santiago de La Ribera, en San Javier.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, la agresión sexual tuvo lugar cuando la pareja llevaba unas semanas de relación, tras acudir a una barbacoa, con los amigos de la mujer, y acordar que pasarían la noche juntos en el domicilio de ella, en la citada localidad costera.

De madrugada, al llegar a la casa, mantuvieron una relación sexual consentida, la cual interrumpió la mujer. En concreto, la afectada «manifestó al acusado, de forma reiterada, su deseo de finalizar el acto, debido al dolor que estaba sintiendo», detalla la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico.

Es condenado a dos años de prisión, que se le suspenden con la condición de ir a un curso de reeducación

El sujeto, sin embargo, hizo caso omiso y procedió a penetrarla «en contra de la voluntad de la mujer», destaca el documento judicial. La violó. La perjudicada empujó al individuo para apartarlo, aunque «sin llegar a conseguirlo, debido al superior tamaño y fuerza de él», prosigue la sentencia, que también precisa que el agresor sexual instó a su víctima a que le practicase sexo oral, «a lo que ella accedió únicamente para terminar con la relación sexual».

El tribunal refleja que «la causa ha sufrido 30 meses de paralización no atribuibles al acusado». Y es que la agresión sexual que ahora tiene sentencia aconteció en febrero de hace un lustro: en 2021.

Recuerda la Audiencia que había cautelares y que, días después de la denuncia de la víctima, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de San Javier dictó un auto en virtud del cual se acordó la medida de prohibición del procesado de aproximarse a la mujer, «a su domicilio, lugar de trabajo, lugar en que se encuentre o frecuentado por ella, a distancia inferior a 300 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio directo o indirecto, mientras dure la instrucción de la causa y hasta que recaiga resolución que le ponga fin».

Cuando por fin se fijó fecha de la vista oral, y antes de su celebración, el encausado procedió a abonar 10.000 euros a su víctima. El día del juicio, en el Palacio de Justicia de Murcia, las partes (Fiscalía, acusación particular y defensa del procesado) llegaron a un acuerdo y no hubo celebración de la vista como tal, sino que el proceso se saldó con una conformidad en virtud de la cual el encausado admitía lo que hizo y veía reducida su pena, hasta el punto de librarse de ingresar en prisión.

A la hora de dictar sentencia, el tribunal destaca que el acusado «ha reconocido los hechos de forma consciente, libre y voluntaria, renunciando las partes al resto de la prueba propuesta y admitida». Además, hay informes elaborados por dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y por dos psicólogas forenses que corroboran «una situación de la víctima compatible con las vivencias descritas». Del mismo modo, hay un informe de agresión sexual, está el cotejo de las conversaciones y capturas de conversaciones aportadas y el informe de urgencias.

Dos atenuantes y libertad

Con todo, la Audiencia Provincial condena a este vecino de Cartagena a dos años de cárcel, como autor de un delito de agresión sexual con penetración, y aplica dos atenuantes: dilaciones indebidas y reparación del daño (al haberle entregado los 10.000 euros antes del juicio a la perjudicada).

Estará un lustro en libertad vigilada. Se le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la que fue su pareja, así como comunicarse con ella por medio alguno, durante 6 año. Se le suspende la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en tres años y de que asista a un curso de educación sexual.