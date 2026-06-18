Sucesos
Dos prostitutas se pelean a puñetazos en un burdel clandestino de Molina de Segura y una acaba detenida tras golpear a un policía
Los investigadores indagan sobre la posible existencia de mafias organizadas detrás de este tipo de locales ilegales en la localidad
Dos mujeres, trabajadoras del sexo en un piso de Molina de Segura, se pelearon a golpes de madrugada en este club clandestino y una de ellas acabó detenida por la Policía por agredir físicamente a uno de los agentes que se movilizaron al lugar, informan fuentes cercanas al caso.
Los hechos tuvieron lugar en un prostíbulo ilegal sin nombre que funciona en un domicilio ubicado en un bloque del barrio de San Roque. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma: había un escándalo, unas personas se estaban peleando y se escuchaban gritos a horas intempestivas.
Al lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y, al llegar, una de las dos implicadas en la riña arremetió contra uno de los municipales, al cual llegó a pegar. En concreto, lo golpeó en el pecho y le propinó manotazos, mientras lo insultaba. Esta mujer procedió a ser arrestada como presunta autora de un delito de atentado contra agente de la autoridad.
Arañazos y tirones de pelo
En cuanto al motivo de la pelea, las mismas fuentes apuntaron que se desató porque ambas mujeres quisieron atender a un cliente que se había personado en el piso. Se engancharon, explicaron testigos presenciales, a golpes, pero también dándose tirones del pelo y arañándose mutuamente.
Ambas participantes presentaban arañazos, aunque no eran lesiones de gravedad y no fue necesario movilizar una ambulancia al lugar. La que fue detenida, una mujer de origen colombiano y unos 35 años de edad, fue trasladada por agentes a Urgencias de un centro médico, antes de ser puesta a disposición de la Policía Nacional, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.
Los investigadores también indagan en qué hay detrás de este tipo de locales ilegales, los cuales están regentados, en muchas ocasiones, por mafias organizadas que, demasiadas veces, explotan laboral y hasta sexualmente a las mujeres que trabajan y residen ahí, la gran mayoría extranjeras vulnerables.
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