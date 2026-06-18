Ocultaban 360 plantas de marihuana entre comedores de gallinas en su casa de Cehegín

Ocultaban 360 plantas de marihuana entre comedores de gallinas y troncos en una vivienda de Cehegín. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, ha arrestado a una persona e investigado a otra por cultivar la hierba en una casa de dos plantas con parcela ubicada a las afueras del municipio. Ambas están libres con cargos.

La denominada operación ‘Rugar’ arrancó cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana detectaron "una serie de indicios relacionados con la conexión ilícita a la red eléctrica de inmuebles y, por ende, con el cultivo masivo de cannabis en Cehegín", detalla el Cuerpo en una nota.

Detectaron la vivienda en cuestión, una casa con parcela y dos alturas lejos del casco urbano, y comenzaron con la vigilancia. Cuando confirmaron que había "un cultivo masivo de marihuana en el interior del inmueble", pidieron la orden judicial. Al obtenerla, se produjo la entrada y registro.

La Guardia Civil desmantela en Cehegín un invernadero indoor de marihuana. / Guardia Civil

En el interior del domicilio en cuestión, "los investigadores hallaron un habitáculo en la parte inferior del inmueble mimetizado mediante enseres avícolas y vegetación, cuyo acceso, además, contaba con video vigilancia", concreta el Instituto Armado en su nota.

Plantas recién cortadas y dispuestas

Dentro, "el habitáculo tenía un sofisticado invernadero tipo indoor destinado al cultivo masivo de cannabis, que, en el momento del registro, contaba con 360 plantas de marihuana en última fase de crecimiento, que acababan de ser cortadas y dispuestas para su procesado, las cuales resultaron aprehendidas", al igual que "diverso material eléctrico de potencia industrial, así como todos los útiles empelados para el cultivo ilícito", recalca la Benemérita.

La operación se saldó con la localización y detención de uno de los responsables de la plantación y la investigación de otro, ambos como presuntos autores de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.